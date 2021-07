Miles se queda afuera de la alianza del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires

Con la firma de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó la resolución del juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien rechazó por extemporánea la inclusión del partido MILES en la alianza del Frente de Todos.

Tras la decisión del magistrado el apoderado de FDT apeló. En ese sentido los magistrados entendieron que “no puede pasarse por alto que el recurrente no logra desvirtuar lo expresado por el señor magistrado en relación a que en el acta constitutiva presentada en los actuados no solamente falta la firma de la apoderada, sino que tampoco aparece mencionada la agrupación Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social por Tierra Techo y Trabajo (MILES) en ninguna parte de la misma” y que “la incorporación extemporánea de nuevos partidos en una alianza, luego de vencido el plazo legal no resulta legalmente viable”.

En ese sentido el propio apelante reconoció que la circunstancia de que no estuviera el nombre de la agrupación política se debió a que los partidos se agregan al acta a medida que los firmantes se presentan y suscriben a la misma y [la apoderada no suscribió] los cargos nacionales.

De este modo a la hora de rechazar el planteo y confirmar el fallo denegatorio, la Cámara dijo que “razones de seguridad jurídica que constituyen el sustento último del principio de perentoriedad de los plazos, colocan un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual, éstos han de darse por perdido".

Además, considera que "de otro modo, se podrían poner en duda indefinidamente las diversas etapas en que se desarrollan los comicios, lo cual ha sido voluntad del legislador evitar al establecer un régimen cronológico y preclusivo en materia electoral”.