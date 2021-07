El insólito reclamo de José Luis Espert a los argentinos

José Luis Espert le pidió a la sociedad argentina que se haga "responsable" de "todo lo (malo) que nos pasa" y le recordó que "votó cosas que terminaron en las peores crisis de la historia", en alusión a las catástrofes económicas que azotaron a la Argentina en sus casi cuarenta años de democracia.

Asimismo, aseguró que su campaña electoral como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires estará apuntada contra el Frente de Todos, al que consideró como "el enemigo a derrotar", aunque también le endilgó a Juntos por el Cambio una "actitud muy fascista" promover la polarización entre esos dos frentes políticos.

"Tenemos que hacer una reflexión sobre qué hemos hecho para generar este genocidio económico y social autoinfligido. Mi reflexión personal es que hay esperanza pero si hacemos las cosas diferentes: comercial con el mundo, tener un Estado de tamaño razonable, leyes laborales que favorezcan el empleo, entre otras", explicó Espert durante una entrevista con Romina Manguel en el canal A24.

En ese sentido, el precandidato de Avanza Libertad exigió a los argentinos hacerse "responsables de todo lo que nos pasa y no le echemos solamente la culpa a terceros", y repasó: "En democracia, Argentina tuvo las dos peores crisis de su historia: la hiperinflación de Alfonsín y el crack del 2001-2002. O sea, como sociedad algo estamos haciendo mal".

Siguiendo la misma línea, se preguntó si la gente vota mal: "Por lo menos, diez puntos no vota. Votó cosas que terminaron en las peores crisis de la historia", respondió.

Por otro lado, Espert develó cómo formulará su campaña electoral en las próximas semanas: "Mis dardos van a ir hacia el kirchnerismo". Al recordar su propuesta de armar un gran frente opositor en la provincia de Buenos Aires para las internas, que después fracasó por distintos motivos, señaló que "el enemigo a derrotar sigue siendo el kirchnerismo".

Sin embargo cuestionó a la coalición opositora, acusándola de "instalar la misma idea que hizo en 2019: cualquier voto que no sea a Cambiemos es funcional al kirchnerismo". "Es una actitud muy fascista porque propone la idea de dos partidos, por lo que le digo a la gente que nosotros somos tan defensores de la República como el más cambiemita de los diputados, y económicamente somos superiores".

Espert relativizó que atraiga el voto antisistema. "No es el antisistema de romper todo, sino de cambiar un sistema que nos lleva rumbo a la miseria", aclaró. Para despejar dudas sobre cómo sería su intervención en el Congreso, el economista liberal detalló: "Voy a acompañar proyectos que puedan beneficiar a la gente, y no lo haré con aquellos que la perjudiquen. No tengo prejuicios ideológicos porque la situación argentina está al límite".