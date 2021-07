El juramento que hizo el ministro al que Cristina Fernández de Kirchner le soltó la mano

La situación política en la provincia de Santa Fe es particular. Allí el Frente de Todos se ha mostrado dividido y hubo sorpresa por la soledad en la que se ha lanzado como precandidato a senador nacional el ministro de Defensa, Agustín Rossi. En concreto, tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner han volcado su apoyo a la otra lista del Frente de Todos que lleva al gobernador Omar Perotti como primer suplente a senador nacional. A pesar de ello, Rossi remarcó que seguirá siendo "cristinista".

"No me consta que Cristina haya apoyado a Perotti. Pero si eso hubiese sucedido, la verdad es que para mi es secundario", manifestó. "No adscribí al proyecto de Néstor y Cristina por cómo Cristina arma las listas en un determinado distrito. Adscribí al sistema de ideas que ella expresa", remarcó Rossi en el programa de TN A dos voces.

Allí el funcionario que dejará el Ministerio de Defensa juró lealtad a Cristina Fernández de Kirchner y fundó esta postura. "Mi adhesión es a ese sistema de ideas y al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Mi mirada sobre lo importante que ha sido la irrupción del kirchnerismo para recuperar la épica, la trascendencia y los valores, la voy a seguir sosteniendo", aseveró.

En este sentido, Agustín Rossi se animó a adelantar que Omar Perotti terminará criticando a la vicepresidenta en un plazo no muy lejano.

"Voy a seguir siendo cristinista en la provincia de Santa Fe, porque cuando haya que defenderla a Cristina el único que va a estar voy a ser yo. ¿O alguien cree que Perotti va a defender a Cristina Kirchner?", manifestó.

Rossi dejará el Ministerio de Defensa.

Rossi admitió que no tenía previsto dejar el Ministerio de Defensa y que se enteró por televisión de la decisión de Alberto Fernández de pedirles la renuncia a los funcionarios que se lanzarán a una campaña electoral. Si bien dejó claro que no fue el mejor modo de enterarse, se mostró de acuerdo con el espíritu de esa medida.