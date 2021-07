Luis Brandoni fulminó a Facundo Manes: "Cometió una..."

La interna en el radicalismo de Juntos por el Cambio llegó a niveles insospechados tras las polémicas declaraciones de Facundo Manes contra Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli por el posible uso de recursos públicos en la campaña electoral bonaerense, lo que le valió una fuerte respuesta de Luis Brandoni al neurocientífico, a quien calificó de "imprudente".

Pocos días después de concretarse el cierre de listas, Manes advirtió en diversas declaraciones a los medios de comunicación que "quiero una campaña lo más austera posible, porque estamos en una pandemia y no se pueden gastar millones de pesos", y en ese sentido había apuntado directamente contra su adversario en la interna y también contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña".

Sumándose a los contragolpes de otros dirigentes de la coalición opositora como Elisa Carrió, Brandoni también cuestionó los dichos de Manes: "Es una imprudencia. Creo que ha cometido una imprudencia y podría arreglarla aclarando que no trata (a Santilli) como un futuro funcionario desviado. Incluso creo que se trata de una falta de práctica en la política".

Reconociendo que los partidos de Juntos por el Cambio (y Juntos en su versión bonaerense) habían acordado una campaña electoral limpia, el precandidato a diputado porteño remarcó que "de pronto aparecen estos casos donde hay una búsqueda de algún titular importante y dicen cosas que tampoco ayudan".

Facundo Manes despertó fuertes críticas en otros sectores de Juntos por el Cambio por sus inesperadas críticas a Horacio Rodríguez Larreta.

"Esto me hace acordar a un ministro de Economía en México al que en el año 1974, cuando Estados Unidos devaluó el dólar, le preguntaron de qué manera eso afectaba al país, y muy suelto de cuerpo respondió que ‘la devaluación no nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario’", manifestó en declaraciones al programa Mesa Chica, del canal LN+.

De todos modos, Brandoni (que competirá en la interna porteña contra la conducción de su propio partido) prefirió no profundizar en su molestia contra Manes, al señalar que "no será el único en decir cosas que no colaboran con los propósitos de los que justamente estamos convencidos que vamos por un buen camino para quitarle poder al kirchnerismo".

En tanto, el exministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, que también participaba del programa, coincidió con Brandoni: "Este inicio es un paso en falso. No deberíamos reproducir en la interna de Juntos por el Cambio la grieta que se devela en el debate público político desde hace años. El ciudadano está harto de ver cómo tiramos responsabilidades y culpas entre los dirigentes".