El ninguneo de Rodríguez Larreta a las críticas que hizo Facundo Manes

La campaña recién comienza pero ya han comenzado a percibirse los primeros roces. Ayer el candidato radical en provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, deslizó críticas hacia su contendiente del PRO Diego Santilli y el posible financiamiento que tendría desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Espero que no gasten los impuestos de los porteños en la campaña", disparó Manes y esta mañana el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta le contestó quitándole importancia al comentario.

"No entramos en chicanas políticas y menos con gente de nuestro espacio", aclaró rápidamente Larreta en conferencia de prensa para escapar a las críticas. "Ustedes ya me conocen, yo nunca entro ni contesto chicanas políticas. Para nosotros la campaña es contarle a la gente cómo vamos a resolver los problemas, cómo vamos mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que tenemos que hacer para bajar la inflación. Esos son los temas nuestros de las campañas", sentenció dando por finalizado el tema y ninguneando el reclamo de Manes.

Facundo Manes.

En concreto, el neurocientífico que es precandidato a diputado nacional dijo que su candidatura es como la lucha de David contra Goliat y en distintas entrevistas sembró dudas sobre el gasto de campaña. "A propósito quiero una campaña lo más austera posible, porque estamos en una pandemia y no se pueden gastar millones de pesos. Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", destacó Manes.

"Cuando acepté, saqué el celular y dije que acepto la candidatura. En la campaña tengo que hacer una campaña modesta, no gastar de más. Tenemos una coalición amplia. Vamos a convocar a todos los argentinos", adhirió el radical.

Si bien Rodríguez Larreta prefirió no entrar en el barro de las chicanas, hubo referentes del PRO que no tardaron en salir a cuestionar a Facundo Manes por sus expresiones. "Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", manifestó con malestar Cristian Ritondo.