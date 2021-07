Laura Muñoz apuntó contra Amado Boudou por su inminente libertad: "Es un..."

La inminente liberación de Amado Boudou tras beneficiarse de una reducción en su condena por la venta de la imprenta Ciccone, causó indignación, bronca y miedo en Laura Muñoz, la exesposa del arrepentido Alejandro Vandenbroele y la principal denunciante en la causa, quien trató al exvicepresidente de "terrorista" que se vio favorecido con la recuperación de la libertad gracias a que "sus amigos han vuelto al poder".

"Lo que sentí fue mucha indignación", señaló Muñoz sobre la pronta libertad de Boudou, quien a su criterio "es un terrorista que atentó contra nuestro sistema democrático, y ahora estará suelto e igualándose con todos nosotros que somos ciudadanos de bien".

"Ha podido obtener este beneficio justamente porque sus amigos han vuelto al poder. En el Día del Amigo, nos demuestran que son una banda mafiosa de amigos cooptando el poder para su propio bien. Es una pena que después de tantos años de lucha y tanto esfuerzo, otra vez estas personas estén en el poder y Boudou no haya cumplido con la condena", añadió en declaraciones al programa El Diario de Leuco, del canal LN+.

Consultada si aún tiene miedo por posibles represalias en su contra, Muñoz sostuvo que "el miedo es algo que se instala y no se va nunca, por el resto de mi vida", y añadió: "Es inédito que yo esté viva, porque generalmente los testigos desaparecen, los matan o se suicidan. No me he ido del Programa de Protección a Testigos a pesar del cambio de gobierno, que me ha sido muy desfavorable porque me cuidan las personas que denuncié".

En cuanto a la actitud de Vandenbroele hacia ella, expresó: "Se declaró como arrepentido un poco bajo presión mía porque le insistí en que se reivindique como padre, porque sino la vida de mi hija sería muy dura. Hoy tiene un hotel que no sabemos cómo lo obtuvo y una vida normal sin contratiempos. Tengo una relación muy distante por mail, aunque no me contesta, pero tenemos una hija y quiero que sea el mejor padre posible".

"Tiene una actitud de venganza y me sigue obstaculizando la vida: no tengo posibilidad de salir del país ni de tener registro de conducir, porque él es una máquina de impedirme en la Justicia los derechos de cualquier ciudadano. Por ejemplo, como no puedo manejar, le digo que tiene que llevar nuestra hija a la escuela, entonces él amenaza a mi hija con que no va a ir más a la escuela porque no la quiere llevar", detalló respecto a su mala relación con Vandenbroele, que en varias oportunidades insistió en pedirle a la Justicia que declare a Muñoz insana e incapacitada legal.

Por otro lado, Muñoz pidió a los legisladores de todas las provincias que voten una ley de ficha limpia similar a la que se aprobó en Mendoza. "Mi preocupación es que la gente se acostumbre a que los corruptos siempre ganan. No nos tenemos que acostumbrar a estas cosas", reflexionó.