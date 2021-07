Se acerca el acuerdo en el PJ y Anabel Fernández Sagasti tiene compañero de lista

Falta ajustar quiénes ocuparán algunos casilleros importantes y muchos lugares para la Legislatura y los Concejos, pero a cuatro días de que se venza el plazo para la presentación de los candidatos ante la justicia Electoral, el peronismo mendocino ya tiene definido los trazos gruesos de quienes darán pelea en los próximos comicios.

Una reunión fue clave este último fin de semana y permitió esbozar cómo se terminarían repartiendo los principales lugares y sus nombres para sostener el equilibrio interno del PJ ante lo que se viene. Fue el encuentro que la conducción partidaria, con Anabel Fernández Sagasti al frente, mantuvo el sábado con lo intendentes partidarios. Cumbre que se repetirá en los próximos días para dar el cierre definitivo.

El esquema que se está discutiendo es que finalmente sea Adolfo Bermejo quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales y quien será la cara visible de la campaña junto a Sagasti que, de manera indiscutible, es quien quedará al frente de la misma para buscar su reelección en el Senado nacional. El histórico dirigente maipucino tiene un plus electoral que no muchos dirigentes peronistas mendocinos pueden mostrar: no solo ostenta un alto nivel de conocimiento producto de que ya carga con varias elecciones encima, sino que además es el dirigente del PJ que mejor mide.

Bermejo vuelve a la "batalla" electoral.

Pero además tiene otra característica que no es menor en esta historia. Bermejo mostró su predisposición a ser candidato, valor interno que lo diferencia de quien dijo que no lo será pesar de tener un lugar reservado para ocupar ese puesto. Emir Félix, el intendente de San Rafael, ya expresó su negativa a salir del municipio para buscar una banca en el Congreso y viene explicando hace días puertas adentro de su partido los motivos de su rechazo.

Si Bermejo finalmente encabeza la lista a Diputados, el segundo lugar será para una mujer que represente políticamente a Felix. Su hermano Omar era quien también estaba en discusión para ir en primer lugar y son trabajosas las negociaciones para que al menos esté presente en las listas. Lo que se está trabajando es que Omar Félix sea candidato a senador provincial en primer término por el cuarto distrito.

Anabel se fijó un plan para el armado electoral que está buscando cumplir a rajatabla. Por un lado, que todos los sectores del PJ queden involucrados en la campaña y que todos compitan por adentro para lograr que la dispersión de votos peronistas sea la menor posible. La senadora se juega mucho en estos comicios. Está en riesgo su proyecto de poder para el 2023 y sabe que un resultado inferior al que consiguió en 2019 (que rondó los 35 puntos) la alejará de ese objetivo que ya para ella asoma como complicado en Mendoza. Hoy está rondando los 30%.

Anabel tiene otro desafió fuerte en esta contienda además de la consolidación de su plan de llegar a la gobernación. Debe asegurar su liderazgo dentro del peronismo y enfrentar las reticencias de algunos intendentes a sumarse a las listas. Emir Félix es quien encabeza esta movida y su decisión de no ser candidato podría ser la señal más temida. El sanrafaelino especula con una derrota de Sagasti para quedar en condiciones de darle pelea a futuro al kichnerismo, aunque esta jugada quedaría un tanto diluida si su hermano queda incluido dentro de la oferta electoral como se presume.

Luego de su notable foto con Alberto Fernández del lunes, resta saber cómo operará José Luis Ramón en este esquema. El líder de Protectora fue sumado como una forma de que le aporte a Sagasti el poco caudal electoral que le queda, según lo marcan incluso las propias mediciones del peronismo. ¿Cuánto sería eso? No más de tres puntos, estiman. “Ramón esta disponible”, sintetizan en el PJ, para describir que podría ser segundo de Anabel en la lista para el Senado nacional, el tercero para Diputados nacionales o bien rechazar cualquier de estas ofertas para, sin escalas, aterrizar en el gobierno de Alberto Fernández después de diciembre.