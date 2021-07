De qué depende la última chance de los "halcones", heridos en la interna del PRO

A partir del viaje de Mauricio Macri a Europa, el larretismo largó un duro contragolpe contra los “halcones” del PRO y logró en poco tiempo desarticular a esa corriente con las renuncias de Patricia Bullrich, Jorge Macri y la negociación con Miguel Ángel Pichetto. El ala dura quedó tan golpeada que hoy solo se conforma con poner a Fernando Iglesias, uno de sus miembros más destacados, en el cuarto lugar de la lista que encabeza “la paloma” María Eugenia Vidal, dato que aún no está oficializado.

El desbande de “los halcones” tiene varias lecturas dentro de ese espacio político. La más cargada de bronca es la que se escucha en el entorno de Bullrich. Directamente lo hacen responsable a Mauricio Macri de haberlos abandonado en el momento de las definiciones. “Mauricio nos embaló y prácticamente se transformó en el jefe del ala dura contra el kirchnerismo y de repente se fue y ni siquiera respaldó a Patricia cuando se oponía al desembarco de Vidal”, dicen los voceros de la presidenta del PRO. Más enojados con el expresidente, que con Horacio Rodríguez Larreta porque antes de irse pidió lugares para Hernán Lombardi en provincia de Buenos Aires y su secretario privado, Darío Nieto en la nómina de legisladores porteños.

Pero los enojos no se centran exclusivamente en Macri, muchos también le facturan a Bullrich su renuncia a pelear por el espacio que quería ocupar en CABA y mucho más contra una Vidal devaluada. “Pasan los días y cada vez entendemos menos la decisión de Patricia cuando la mayoría de los que la veníamos acompañado estábamos dispuestos a competir en esa PASO”, hacen trascender los “patricios” con resignación.

Patricia Bullrich decidió declinar su candidatura.

Todo parece indicar que la derrota del ala dura golpeó en el ánimo de sus integrantes. Se quedaron sin GPS y ahora esperan el regreso de Macri para comprender cuál es su estrategia frente a este contexto de triunfo de “las palomas”. “Seguro que Mauricio tendrá una explicación para comprender por qué dejamos que nos ocuparán esos espacios”, agregan los más optimistas. Los escépticos temen por el cuarto lugar de Iglesias porque saben que Elisa Carrió está haciendo lobby para que su mano derecha, Fernando Sánchez suba a ese puesto y lo bajen al diputado que busca su reelección al sexto lugar.

“Eso no puede ocurrir porque Patricia patearía el tablero porque no se cumple con lo acordado con Horacio”, sostienen los defensores de la exministra de Seguridad. Pero otros dudan debido a que ni siquiera está claro el lugar que puede llegar a ocupar en la lista bonaerense, Gerardo Milman, el dirigente más cercano a Bullrich. Por ahora algunos creen que Macri va a apoyar, aunque no le guste el armado de Larreta, y otros creen que va a ser prescindente.