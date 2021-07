La excepción a las restricciones que Buenos Aires piensa copiar a Francia

La provincia de Buenos Aires está analizando la posibilidad de aplicar un "pase sanitario" para quienes quieran ingresar a bares y restaurantes. La idea, propuesta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de disponer que solo los vacunados puedan disfrutar de la gastronomía, en un claro mensaje de disputa contra los antivacunas, fue vista con buenos ojos por la gestión de Axel Kicillof, quien no descarta aplicarla.

"Estamos estudiando aplicar el pase sanitario en un futuro como hizo Francia. Me parece una medida muy inteligente la de Macron", expresó el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

“Es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo estamos estudiando como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente”, ahondó Bianco.

Durante el fin de semana, Macron publicó un duro mensaje contra la población antivacunas, asegurando que él no tiene ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros”.

Emmanuel Macron publicó un duro mensaje contra los antivacunas.

"Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”, consideró Bianco, quien de todas maneras ve como una buena alternativa aplicarlo.

Por otra parte, el funcionario bonaerense habló sobre la campaña de vacunación haciendo foco en lo menores: "La provincia de Buenos Aires está preparada para avanzar en la vacunación a menores de 18 años en cuanto Anmat lo autorice".