Desde el gremio de la Salud aseguran que Suarez es "adolescente y soberbio"

El gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, a través de su cuenta de Twitter, anunció que otorgarán un bono de 28 mil pesos para los trabajadores de la salud. El mismo se pagará en cuatro cuotas y la primera será a partir del 10 de agosto. Isabel Del Pópolo, secretaria general del AMProS, en MDZ Radio aseguró que no aceptarán aumentos en negro.

"Nosotros como representantes de nuestros profesionales no somos quienes tenemos que aceptar o no, masivamente nos llegó el rechazo de ese bono. Tanto de los hospitales como de los centros asistenciales y efectores de la salud", afirmó Del Pópolo. Además, destacó que este incentivo de 28 mil pesos "no es un reconocimiento, es ficción".

Frente a esta situación, desde el gremio aseguran que seguirán adelante con sus medidas de lucha y por tal motivo el miércoles se manifestarán en el Parque General San Martín.

"El gobernador da aumentos por redes sociales, perdió el valor de la palabra".

Isabel Del Popolo afirmó que esta situación se frena con un llamado a una conciliación obligatoria, sin embargo, exclamó: "El Gobierno no quiere llamar a conciliación obligatoria porque sabe que tiene que ceder y no quiere. Es un gobierno soberbio".

Para finalizar, la referente de los profesionales de la salud, arremetió contra el Gobernador y exclamó que "es un adolescente que utiliza las redes sociales para realizar anuncios que se deben hacer frente a frente".

