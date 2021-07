Temor por las elecciones, mudanzas obligadas en la justicia y un caliente cierre de listas

Los retornos que trajo el cierre de listas

La presencia de Martín Kerchner en la fotografía de Cambia Mendoza no pasó desapercibida. No por su altura y contextura, sino por el gesto político que implica.

El exsuperministro de Alfredo Cornejo quiere convertirse el legislador nacional y queda menos de una semana para el cierre de listas. En la UCR reconocen que es una posibilidad concreta que Martín Kerchner ocupe un lugar en la boleta pero esto recién se sabrá en los próximos días. La pelea sería por el tercer puesto en la lista de diputados nacionales, posición que también le gustaría ocupar al mediático Luis Petri -parece difícil- a quien se le vence el mandato en diciembre. Pero al mismo tiempo es el lugar que reclaman en el PRO para una persona de su partido. Sin dudas será una semana intensa.

La ministra de turismo prepara las valijas

¿Mariana Juri repara las valijas?

Otra figura que está en carrera y que ya no oculta sus intenciones de llegar al Congreso de la Nación es Mariana Juri. Desde el entorno cercano del gobernador Rodolfo Suarez lo reconocen abiertamente y la destacan por su gestión al frente de un ministerio que ha tenido una difícil tarea en tiempos de pandemia. ¿Será la compañera de Alfredo Cornejo como candidata a senadora? La respuesta se conocerá el 24 de julio. Otra opción es que ocupe el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados a nacionales, pero allí también pretende figurar la actual legisladora Claudia Najul.

Mudanzas obligadas en la justicia

Hay feria judicial, pero no por eso se frenaron los movimientos. Incluso el receso parece ser un momento propicio para ejecutar maniobras políticas dentro del Ministerio Público Fiscal. Una de ellas es el llamativo cambio de piezas en algunas oficinas clave, como la Fiscalía de Delitos Económicos.

En Tribunales no solo se imparte justicia. También se hace política.

Según aseguran quienes transitan los pasillos de Tribunales, el procurador Alejandro Gullé redacta resoluciones para trasladar a algunos fiscales, incluso con rangos de jefatura. No se trata de ascensos, sino más bien todo lo contrario: estarían por mudar a un reconocido fiscal para que se desempeñe en un departamento del interior de la provincia y deje el Gran Mendoza. El fiscal no tuvo problemas y el enroque tendría que ver mucho más con cuestiones internas que con su desempeño. Los que tienen una lectura más aguda van más allá y sugieren que al fiscal en cuestión, muy conocido en Tribunales por avocarse a temas espinosos, tiene que ver más con "haber hecho su trabajo" que por no realizarlo; particularmente con algunas denuncias que involucran a dirigentes políticos a los cuales incomoda investigar. ¿Se concretará la mudanza forzada?

Temor por las elecciones

Ya se refrendaron los frentes electorales y la semana que viene se cierran las listas. La Justicia Federal de Mendoza tiene el control de los comicios, pero con un problema: el juez electoral Walter Bento tiene la atención puesta en el proceso judicial que lo tiene como acusado. De hecho durante los 5 días en que declaró, estaba de turno.

Las fuerzas políticas siguen actuando con extrema precaución. El pedido para apartarlo que había preanunciado no se produjo. Ahora esperan un movimiento de la Cámara Nacional Electoral. Para algunos es una espera ingenua: Bento tiene mejores contactos que ellos en esa órbita. Tanto que en el "teléfono maldito" del juez hay cruces de mensajes con las autoridades de la Cámara, así como con colegas jueces. La calve sería ahora "que Bento sea procesado". Antes, podría haber chicanas y otras maniobras que estiren las decisiones. Así, el proceso electoral en Mendoza está atravesado por otra causa.

Cierre de listas caliente

Los acuerdos para determinar los frenes electorales fueron complejos de elaborar, sobre todo porque se firmaron "acuerdos pre nupciales" por las listas. Ahora viene la hora de la verdad: el próximo fin se semana deben estar las listas de candidatos. En el Frente Cambia Mendoza está más o menos claro quiénes ordenarán la tropa: Cornejo y Suarez. Pero los intendentes, sobre todo los que tienen aspiraciones superiores, buscan meter mano para los cargos legislativos provinciales. El Pro también buscará que se cumpla el pacto cuantitativo para que le "den" al menos cinco cargos "entrable". El problema son los nombres, pues los radicales quieren imponer allí otro filtro. En las listas nacionales las dudas están con las mujeres. En Cambia Mendoza son todos "machos" los que deciden, pero tienen que cumplir el cupo.

Proyectos truncos

Mendoza y buena parte del país vivieron una época de auge de los proyectos de generación de energía renovable. Pero pocos se concretaron; algunos quedaron truncos y otros están al borde de caerse. En el Gobierno nacional aseguran que es por falta de cumplimiento de las inversiones prometidas. Por eso la Secretaría de Energía comenzó a cancelar contratos, algunos de ellos con las empresas que participaron de los planes RenovAr y que no concretaron los contratos para generar energía con CAMMESA. La energía solar seguirá siendo "un proyecto".

En una primera instancia serían 20 los proyectos que se caerían, donde entrarían proyectos de Córdoba, San Luis y también de Mendoza, como el proyecto solar Helios Río Diamante,también con Verano Capital, con Zapata y Verano Capital Solar One.

¿Justicia que es justa?

El abogado Cúneo Libarona cuestionó a la justicia de Mendoza. ¿Qué pasa en Comodoro Py?

Los amigos veteranos, siempre interesados en los asuntos públicos, en esta oportunidad invitaron a un abogado en ejercicio, pues le querían consultar sobre varios fallos de la Justicia inquietantes que los preocupaban. La tarde agradable los juntó en la vereda del café que habitualmente frecuentan para sus reuniones. El amigo profesional jubilado apuró los interrogantes: "¿Atento que el

abogado defensor del juez federal Walter Bento, Mariano Cuneo Libarona, calificó al fiscal de la causa , al juez federal de san Rafael y a algunos integrantes de la Cámara Federal como "verdaderos ignorantes jurídicos" y bautizó a la justicia federal de Mendoza como el Far West, podemos calificar a la justicia de Comodoro Py como Disneylandia?”. "¿Por qué ese interrogante?", inquirió el "cuervo en ejercicio”. Apurando la respuesta y casi a dúo los veteranos lanzaron: “Paso a explicar”:

La jueza María Eugenia Capuchetti sentenció que no había delito en el tema del vacunatorio VIP. Que la acción era inmoral, profundamente reprochable, pero no ilegal. El procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa se anotaron como personal de salud, falseando su declaración y recibieron vacunas antes que muchas personas de mayor edad. El juez Casanello también calificó de inmoral y poco ética la conducta de Victoria Donda , titular del Inadi, en relación al tratamiento que tuvo con su empleada doméstica, siempre trabajando en negro y ofreciéndole trabajo en el Inadi, para evitar problemas judiciales con ella.

"Parecen los jueces maestras de escuela primaria diciéndole a sus alumnos 'chicos esto está mal, tienen que portarse bien sino son inmorales, poco éticos, sin valores'. En simultáneo, Casación bajó nuevamente la sentencia de Boudou porque había realizado otro curso de capacitación. ¿Habrá sido sobre esoterismo? Con esa rebaja la semana próxima cumple dos tercios de la condena y no vuelve a la cárcel , porque tiene derecho a libertad condicional. No olvidemos todo lo que hizo el juez “subrogante “Daniel Obligado en el mismo sentido para otorgarle prisión domiciliaria y también reducirle la condena. La jueza Capuchetti, el juez Casanello, una Cámara de Casación, el juez Daniel Obligado , todos personajes del fantasioso y ensoñador mundo de Disney", concluyeron.

Atribulado el letrado activo se dispuso a ensayar la mejor respuesta a su mano.

"Estimados, en las Universidades, sobre todo en la UBA, y en la Justicia imperan la teoría y las manos del ex juez de la Corte y de varios de sus discípulos. Se siente y mucho y en doble sentido. Hay una vertiente abolicionista del derecho penal , que in extremis aspira a suprimirlo, y otra garantista , donde se privilegian los derechos de los victimarios sobre las víctimas. En paralelo se activa la ideología y el dogma político. Justicia militante. Esa mezcla se puede completar con el apriete en algunos casos y también con casos de corrupción. “¿Se puede llamar a esto Disneylandia, como lo bautizaron Ustedes?”. Quizá haya que preguntarle a Cuneo Libarona , que parece conocer más que nosotros".

Corto, contundente y sin apelar a ningún argumento jurídico, esa fue su explicación. Atribulados, los amigos anfitriones pidieron una vuelta de whisky con mucho hielo y propusieron un brindis por la escueta y demoledora respuesta recibida. Solo el profesional jubilado expresó, a modo de ruego y pregunta: "Existe la Justicia Divina no; también en el Far West?”. La noche los vio despedirse, ya más abrigados, porque el frío se hacía sentir.