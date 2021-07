AMIA: intentan encontrar el nexo entre los autores materiales e intelectuales

Pasaron 27 años desde el atentado de la AMIA y todavía no hay condenas. Hoy la Justicia investiga dos líneas. La primera es encontrar a Samuel Salman El Reda, considerado el nexo con los autores materiales e intelectuales del ataque. La segunda, es llegar por intermedio de El Reda a las personas que participaron.

Cuando el edificio de la AMIA explotó el 18 de julio de 1994 a las 9:53, 85 personas murieron y 151 resultaron heridas. Fue el segundo atentado terrorista que sufrió el país, luego del ataque a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992.

Lo que se sabe con certeza es que la explosión la provocó una camioneta Traffic blanca que contenía entre 300 y 400 kilos de explosivos. La entregó Carlos Telleldín quien fue juzgado y absuelto en diciembre del año pasado. Lo otro confirmado es que estuvo a cargo de la organización terrorista Hezbolá, con vínculos con el gobierno de Irán.

Por el hecho hay pedido de captura internacional para el ex embajador de Irán en el país cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour; Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y Samuel Salman El Reda.

De El Reda se desconoce el nombre real, pero se cree que es Salman Raouf Salman, como figura en su pasaporte iraní. En Argentina se hacía llamar Salman El Reda pero se sospecha de varias identidades. Además tenía un pasaporte falso de Colombia, le habían dado la nacionalidad paraguaya y quiso obtener la brasileña.

El Reda se encontraba en Argentina cuando ocurrió el atentado y la investigación encontró llamados entrecruzados desde locutorios a la triple frontera. Se sabe que es miembro de Hezbolá y tiene vínculos con Irán.

Hoy la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, integrada por los fiscales Sebastián Basso y Julio Miranda. Alberto Nisman fue quien la encabezó desde su creación en 2004 hasta su muerte en 2015. La causa se encuentra en el juzgado federal 6 de Comodoro Py, hoy subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, y hay un concurso abierto para designar a su nuevo titular.

La Fiscalía estima que hay más personas que participaron materialmente del atentado, entraron al país y se fueron rápidamente. A ese grupo pertenecería El Reda, quien sería el nexo entre los autores materiales y los intelectuales.

Si bien se sabe que no está en Argentina, se desconoce su paradero actual y los investigadores presumen que está en medio oriente, resguardado por Hezbolá.