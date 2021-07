Confirman que la aprobación de la vacuna para menores de 18 años es "inminente"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo hoy que es "inminente" la aprobación de las vacunas para menores de 18 años y estimó que "en breve" se podrá empezar a inocular a esa franja, en principio a los que presenten comorbilidades.



"Yo creo que en breve vamos a tener la posibilidad de vacunar a los chicos con comorbilidades menores de 18 porque es ahí donde existe la mayor mortalidad", dijo el funcionario provincial.



En tanto, estimó que "en la Provincia de Buenos Aires no deben ser más de 200.000, y luego seguiríamos con el resto" con lo cual estimó que ese proceso será de "rápida resolución porque son muy pocos".



Por otra parte, consideró que es "más peligrosa la oposición salvaje antivacuna y su accionar junto con los medios hegemónicos que el propio virus".



"Yo ya lo he dicho. Es más peligroso lo que han hecho los antivacunas y una oposición salvaje como no se vio en ningún lugar del mundo, junto a los medios hegemónicos con semejante protagonismo a favor de la pandemia, que el propio virus. Ha sido una cuestión distinta en la Argentina", dijo Gollan.

Daniel Gollán criticó a la oposición "salvaje".

Añadió que "algo así no se vio en ningún lugar de mundo, una oposición tan salvaje a las medidas de cuidado y de la vacunación" pero que pese a eso "se continúa con el plan" de inoculación y que "es inminente la aprobación para menores de 18".



En tanto, consignó que "más del 80 por ciento de los mayores de 18 años ya están anotados" en la provincia y se mostró esperanzado en "lograr en los próximos dos meses tener vacunada a la mayor cantidad de personas".



También dijo que el sector minoritario "menos del 20 por ciento" que no se ha registrado para vacunarse, se puede ir saldando con "los rastrillajes casa por casa con lo cual estaremos por arriba del 90 por ciento, algo que en vacunación es un número extraordinario".