Seguí en vivo la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Memorándum

Este viernes, en coincidencia con la realización del acto que realizará la AMIA, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará en el marco de la causa por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. La audiencia estaba prevista para las 11.30 pero se postergó hasta las 12.30.

Fue convocada por el Tribunal Oral Federal 8 a pedido de la propia Cristina Kirchner y el abogado Gregorio Dalbón -quien no representa a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio- aseguró que la expresidenta se prepara para poner "blanco sobre negro".

"Siempre que habla Cristina es un hecho político, nunca pasa inadvertida, y el viernes ella pondrá blanco sobre negro en esta causa, que fue un invento del juez (Claudio) Bonadio, aunque a mí no me gusta hablar ya de él porque está muerto y no puede defenderse", afirmó Dalbón días atrás.

En la previa, tomando como base el escrito que fuera presentado ante el Tribunal en su oportunidad, se anticipaba que el eje del discurso de Cristina sería la persecución política durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde hace tiempo la vicepresidenta denuncia ser victima de lawfare o persecución judicial por parte del macrismo y pone como ejemplo las reuniones que el expresidente mantuvo con jueces federales en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.