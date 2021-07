Durísimo mensaje de Patricia Bullrich a Alberto Fernández

Patricia Bullrich volvió a arremeter contra el presidente Alberto Fernández al acusarlo de "hablar por atrás" y asegurar que "no le da la estatura" para ser mandatario. "Sos Presidente, animate. Si no, vas a ser el peor", le aclaró.

"¿Por qué no tiene la valentía de hacer lo que piensa? No es porque no tiene poder propio, sino porque el poder propio se construye con la verdad. Si vos creés en lo que podés hacer por el país y disponés de la fuerza suficiente como presidente, tenés la posibilidad de hacerlo. Lo que elige Alberto Fernández es exactamente lo contrario: hablar por atrás", aseguró Bullrich en el programa Ya Somos Grandes, del canal TN.

"Sos Presidente, animate. Si no, vas a ser el peor presidente", aseguró en lo que pareció un mensaje dirigido al mandatario.

En ese sentido, Bullrich sostuvo que Fernández "no puede decir que no tiene el poder", especialmente si gobierna en un país cuya forma de gobierno es marcadamente presidencialista. "A Alberto no le da la estatura para ser presidente ni para entender su rol", añadió enfáticamente.

Para la titular del PRO, esta actitud de Alberto Fernández en realidad refleja los mecanismos de conducción en el Frente de Todos, liderado por Cristina Kirchner. "De una buena vez por todas, se entiende que esta mezcla de peronismo más kirchnerismo lo único que tiene es el poder como objetivo, y no importa cómo", aseguró en relación a la vicepresidenta.

De hecho, Bullrich consideró que una muestra de ello es el apoyo explícito del Gobierno argentino a sus pares de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países de corte socialista donde sus gobiernos son acusados de cometer delitos de lesa humanidad: "Esos apoyos significan una idea hacia donde quieren llevar a la Argentina. Una idea de defender regímenes que nacieron como una esperanza pero dieron todo un círculo donde la apropiación total del poder, la libertad y la economía generó brutales dictaduras".

Por otro lado, la exministra de Seguridad se refirió a su frustrada intención de competir en las elecciones legislativas de este año, atribuyendo su baja a una decisión exclusivamente personal: "Yo no soy candidata porque no quise. Decidí no serlo porque estoy absolutamente convencida que el debate que hay que dar en la Argentina debe ser reactivo".

"Mi objetivo es buscar y abrir con todos los candidatos del país ese anhelo de esperanza y progreso que quedó enterrado con los planes sociales y la caída de la clase media, para ganar una elección y tener el poder social que nos permita explicarle a la gente los cambios necesarios. La Argentina necesita una bisagra en su historia", reflexionó.