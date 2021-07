Roberto Macho fulminó a Ampros por rechazar la propuesta del Gobierno

El secretario General de ATE, Roberto Macho, disparó con artillería pesada contra el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud. En concreto, el sindicalista minimizó la dimensión de la marcha realizada el último viernes por los trabajadores nucleados en Ampros y deslizó que había muchos militantes de partidos de izquierda que engrosaban las columnas de manifestantes. Al mismo tiempo, defendió el accionar del sindicato que conduce y aclaró que fueron los trabajadores los que decidieron aceptar la propuesta de aumento que ofreció el gobierno.

La relación entre Ampros y ATE hace tiempo que no es buena. Incluso, Macho recuerda que los profesionales de la salud se negaron a unirse al frente estatal que se conformó tiempo atrás. Para Roberto Macho, Ampros tenía un "amorío" con el Gobierno de turno y describió que cuando las partes se desencuentran suceden estos conflictos.

El detonante de este nuevo cortocircuito entre los gremios estatales fue la aceptación del 9% de incremento salarial que ofreció el gobierno en las últimas paritarias. Ese porcentaje se suma al 20% que se había acordado en diciembre y a un bono de 54 mil pesos en 12 cuotas. Para el gobierno ese combo representa un 42% de incremento en los salarios del promedio de los trabajadores respecto a lo que cobraban en noviembre del 2020.

Pero, en el medio de las negociaciones, el sindicato de ATE aceptó la propuesta enviada por el Ejecutivo en dos dependencias: no profesionales de la salud y administración central. Esto generó indignación en Ampros que acusó a Macho de traicionar a los trabajadores.

Los chispazos entre ambos sindicatos está al límite, Roberto Macho, titular de ATE, aseguró en MDZ Radio que el error que cometió AMPROS fue no plantear el bono de 54 mil pesos en el mes de marzo como remunerativo. "Al gremio de AMPROS no se le dio nada de lo que nosotros estamos teniendo, por eso el aumento para nosotros llega al 45 o 45%. Mientras que para los compañeros profesionales está en el marco del 29%", explicó el referente gremial.

"Lo primero que tenían que hacer los compañeros de AMPROS era blanquear el bono de los 54 mil pesos, nosotros lo planteamos en esa paritaria y ellos no lo hicieron siendo el sindicato mayoritario. Por el otro lado, tenés que darle un reconocimiento a los trabajadores de la salud, los aumentos no solo debe repercutir en el básico, sino también en los adicionales", agregó Macho.

Por su parte Cludia Iturbe, secretaria Adjunta de AMPROS, dialogó en el programa "Sonría, lo estamos filmando" y describió que fue una sorpresa absoluta que ATE de un día para el otro aceptara una propuesta del Gobierno, sobre todo, cuando ya estaba votada una manifestación.

"No me sorprendió que aceptara, la verdad es que cada gremio decide. Según ellos las bases dijeron que sí. Me sorprendió que fuera un día antes a la marcha, lo que hicieron fue grave, no pueden de un día para el otro la desactivar una protesta", argumentó Iturbe.

En medio de ese contexto, este miércoles el gobernador Rodolfo Suarez firmó el decreto donde se establece el aumento salarial para todos los trabajadores del Estado. Es decir, sin importar el rechazo todos los estatales recibirán un aumento del 12% en el mes de julio y otro del 10% en octubre, que sumado al 7% de marzo redondean un 29% de aumento más el bono de 54 mil pesos.