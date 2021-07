La diputada tuitera lo hizo otra vez: Hebe Casado cargó duro contra Omar De Marchi

En la jornada de hoy deben quedar oficializadas las alianzas electorales. Se esperaba que en Mendoza en partido del PRO, liderado por Omar De Marchi, diera el portazo y se fuera del Frente Cambia Mendoza. Sin embargo, esto no sucedió y terminaron acordando una lista de unidad.

Los comentarios a favor y en contra no tardaron en llegar. Tal es el caso de la diputada del PRO, Hebe Casado, que de forma irónica escribió en la red social: "Se hicieron los picantes y al final eran lugarcitos en las listas nomás". En un claro señalamiento hacia Omar De Marchi.

"No les daba el cuero para ir por fuera a los autopercibidos ganadores, y como les dan miedo las urnas ni siquiera a unas PASO se animaron. No se puede andar por la vida vendiendo encuestas falsas", culminó el descargo de Casado en Twitter. La legisladora integra el Frente Cambia Mendoza, es del PRO disidente, pero su relación con Omar De Marchi no es para nada buena.

En los últimos días, Hebe Casado y Pablo Priore, ambos del PRO "disidente", anunciaron que integrarán el Frente Liberal Productivista. Ellos son los "liberales" de Mendoza y su espacio esta conformado por los Republicanos Unidos con Sergio Miranda y Vargas Arizu al frente; el PDP con Josefina Canale, Sagás y Battaggion.

Ese espacio confirmó que se presentará a unas PASO dentro de Cambia Mendoza como una opción liberal que refuerce las líneas de Cambia Mendoza.