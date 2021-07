MendoExit: lo acusaron de venderse al oficialismo y salió a responder con violencia

El impulsor del MendoExit, Hugo Laricchia, explotó contra un sector del oficialismo provincial a través de sus redes sociales. El referente expresó mediante un tuit su rivalidad con el radicalismo mendocino, donde tildó de "gordo impresentable" a un funcionario. Asimismo, dialogó con MDZ Radio, donde criticó con dureza a la dirigencia política actual.

Laricchia se habría referido en su tuit al subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul. En principio, el enojo del creador del MendoExit fue provocado luego de haber sido acusado de "venderse" a otro espacio político y -puntualmente- a Alfredo Cornejo. "Si en lugar de andar rosqueando y mintiendo, fuera serio y laburara, quizá los radicales habrían ganado Maipú", manifestó al hacer referencia a la candidatura de Majul en dicho municipio durante las elecciones de 2019.

Hay un gordo impresentable en el Ministerio de Seguridad de Mendoza que anda por ahí diciendo que yo he arreglado con Cornejo un lugar en las listas. Si en lugar de andar rosqueando y mintiendo fuera serio y laburara, quizá los radicales habrían ganado Maipú uD83EuDD37uD83CuDFFB??? — Hugo Laricchia uD83CuDF77 (@elangelGmendo) July 12, 2021

Por otro lado, Laricchia dijo a MDZ Radio que en su frente "no son lo mismo" que el oficialismo provincial. "Es un partido nacional que hoy está preocupado por roscas nacionales. Nosotros somos un movimiento 100% mendocino", dijo.

"El Gobierno de Mendoza, que se presenta como algo distinto al kirchnerismo, no tuvo ningún prurito en hacerse socio de los kirchneristas para estatizar IMPSA y por cada uno un director de la política para manejar la empresa. Está muy lejos de lo que nosotros creemos que debe ser", fueron sus palabras al marcar las diferencias de su espacio con el gobierno de Rodolfo Suarez.

En su enardecimiento contra los funcionarios del oficialismo de Mendoza, también apuntó contra el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, al manifestar que "Mendoza tiene un secretario de Ambiente y tiene partidas presupuestarias para que el Parque General San Martín esté limpio". Allí, agregó: "Si Mingorance es incapaz de mantener limpio el parque, que se vaya y venga uno que lo haga. Lo que no puede ser es que se le dé millones a una empresa privada cuestionada. Es lo mismo que cuando lo hacen los kirchneristas. Es corrupción y atentado a la República. Y yo no creo que tengan banderías políticos. El radicalismo no es serio y republicano como lo conocíamos. Es caudillesco y creo que en Mendoza no hay lugar para caudillos".

Además, respecto a la posibilidad de adherir a Omar De Marchi a sus filas, añadió: "Tengo un problema porque tengo un cariño especial por Omar y lo considero mi amigo. Quiero lo mejor para él y, en mi opinión, lo mejor para él es salir ya de ese lugar donde lo maltratan y le faltan el respeto. Veremos que es lo que dice. No pierdo la esperanza".

Aquí, la entrevista completa.