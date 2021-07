A Máximo Kirchner se le escapó una impensada crítica hacia Cristina

Máximo Kirchner es el heredero natural de Cristina Kirchner. Todo el capital político construido por la expresidenta y su marido Néstor Kirchner está destinado a recaer en su primogénito. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan tensiones entre madre e hijo y aunque se preocupen en no mostrarlas públicamente, al diputado nacional se le escapó uno de esos cortocircuitos en plena sesión.

Específicamente, Máximo Kirchner cuestionó con dureza la falta de "autoestima" de los dirigentes políticos que defienden los intereses de laboratorios internacionales. “Tenemos que tener más autoestima como país ¿o acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia?", advirtió durante su alocución el último jueves en el Congreso de la Nación.

"Cuando no escuchamos nuestra propia experiencia como pueblo terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que, con más y con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al Gobierno", agregó.

Y allí sorprendió a más de uno cuando reveló que esta discusión incluso lo ha llevado a cuestionar a su madre Cristina Kirchner. "Lo de la falta de autoestima que tenemos como país lo he dicho incluso cuando la expresidenta tuiteó al presidente de Estados Unidos y le dije: 'no hace falta que lo diga un presidente de Estados Unidos para saber que el trabajo y el poder adquisitivo de un trabajador sirve'. Tenemos que tener más autoestima como país. ¿O siempre vamos a buscar la valoración afuera?", manifestó el legislador del Frente de Todos.

Específicamente, se refería al día que la vicepresidenta compartió en las redes fragmentos del discurso del presidente Joe Biden. "Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EEUU, dando cuentas del estado de la Unión", escribió el 3 de mayo Cristina Kirchner.

“Buenos chicos y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la Ley para proteger el derecho a sindicalizarse (…)”. ¡PLOP! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2021

"¿Por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual: 'La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil.' ¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump", concluyó el 3 de mayo la expresidenta.