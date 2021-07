Emilio Monzó confirmó quiénes le pelearán la interna a Santilli en PBA

Emilio Monzó confirmó a los cuatro precandidatos que le harán frente a Diego Santilli en las elecciones primarias de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires: Facundo Manes, Jorge Macri, Elisa Carrió y él mismo.

En declaraciones al canal LN+, Monzó confirmó su propia candidatura a diputado nacional y también las de Santilli y Manes, pese a que ambos aún no han hecho pública su postulación para las internas de agosto próximo. “Jorge Macri también tiene intención de jugar, yo no lo he visto resignar una precandidatura. Y Lilita Carrió también será candidata”, aseguró.

“A Carrió, a Jorge Macri y a mí, esta interna nos ha delegado en los medios, pero los tres estamos como candidatos en las PASO”, enfatizó.

Al mismo tiempo, Monzó vio con buenos ojos la inminente candidatura de Manes por la Unión Cívica Radical: “Que hoy sea el candidato del partido radical (sic) nos dará una visión mucho más federal. Yo creo que había un exceso de una visión unitaria del espacio y de la conducción, una visión muy PRO. Ahora se va a generar un equilibrio positivo”.

De todas formas, el extitular de Diputados planteó que si bien ya está prácticamente definido el armado de listas en Juntos por el Cambio, él hubiera tomado otra estrategia más extrema pero más prometedora: “Si yo fuera un ingeniero electoral, no hago una interna sino que presento a todos (los candidatos) con espacios distintos, porque eso amplía el electorado y genera una respuesta mayor dentro del Congreso con más diputados nacionales opositores, en una suerte de convergencia”.

Por otra parte, Monzó reconoció que los resultados de estos comicios, al igual que en los anteriores, serán en función de lo que la gente sienta por el kirchnerismo. “En esta elección, la oferta electoral (de Juntos por el Cambio) tiene que ver con un cambio generacional, con dirigentes políticos de la democracia y la tolerancia: Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Lousteau, Diego Santilli, Facundo Manes y Alfredo Cornejo”.

Sin embargo, llamó la atención que haya dejado afuera de ese esquema al expresidente Mauricio Macri, con quien Monzó mantiene fuertes diferencias. “Quiero que Macri ocupe otro rol como expresidente, no como candidato. No es jubilarlo de la política, sino de las candidaturas. Es más rico que se pare en este lugar”, declaró en referencia a sus anteriores declaraciones contra el exmandatario, que resiste a los intentos de apartarlo de la coalición opositora.