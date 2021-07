El rival inesperado que pone en dudas el futuro de Máximo Kirchner

Paso a paso, Máximo Kirchner avanza espacios en su ambición personal de liderar el país. Comenzó creando La Cámpora y desde ese lugar ha sabido construir poder siempre bajo el ala protectora de su madre Cristina Kirchner. Pero ahora empezado a tomar vuelo propio conduciendo al PJ bonaerense. Sin embargo, un peronista se animó a desafiarlo públicamente. "Creo que la política no es monárquica. No es hereditaria", disparó el exministro del Interior, Florencio Randazzo.

Randazzo quiere ser diputado nacional y se encuentra militando un espacio peronista alejado del kirchnerismo. Una suerte de opción entre el macrismo y La Cámpora. En ese contexto, ayer fue invitado al programa "A dos voces" en TN.

Al ser consultado sobre Máximo Kirchner dijo que prácticamente no lo conoce pero aclaró que no le tiene miedo. "Lo conozco muy poco a Máximo. Lo he visto dos veces. Yo no tengo una opinión persona", deslizó.

"No tengo ningún problema personal con el, pero no le tengo miedo a enfrentarlo en la búsqueda de soluciones a temas que se han agudizado y que afectan a la vida del ciudadano común", remarcó.

Randazzo fue claro a la hora de criticar al gobierno de Alberto Fernández y las políticas que está aplicando actualmente. "Los resultados muestran a las claras que el rumbo no es bueno. Los servicios públicos son cada vez peores, no tiene promoción del desarrollo, tenemos una inflación importante", subrayó y dijo que la inflación es de 50 puntos, hay un 51% de trabajo en negro y la pobreza en el AMBA supera el 52%.

En este sentido, Randazzo fue crítico del gobierno de Cristina Kirchner del cual él mismo formó parte y sostuvo que se están repitiendo viejos errores. "Siguen haciendo lo mismo esperando resultados distintos y eso no va a ocurrir", manifestó.

El candidato a diputado nacional remarcó que en 2015 el país estaba mal y Mauricio Macri se encargó de agudizar los problemas que ya existían. "Los problemas que quedaron el 2015 Mauricio Macri los agudizó. Hay que evitar caer en la trampa de tener que optar entre el macrismo y el kirchnerismo", aseguró y se mostró como opción para salir de esa trampa.