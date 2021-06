Ley pandemia: qué pasará en Diputados con el proyecto de Alberto

Juntos por el Cambio no avalará la “ley pandemia”, que fija parámetros sanitarios y epidemiológicos para que la Nación y las provincias apliquen restricciones.

El proyecto ha sido asimilado por la oposición a una búsqueda de superpoderes. Pero el oficialismo pretende sancionarlo antes de que venza el último DNU de Alberto Fernández, el viernes.

La negativa de JxC fue anticipada, entre otros, por el diputado nacional Alfredo Cornejo, quien advirtió en las redes sociales sobre el rechazo.

"Mañana el FdT buscará dar dictamen a un proyecto que le otorgaría superpoderes a Fernández. Desde Juntos por el Cambio no lo vamos a avalar. No le daremos facultades para vulnerar la Constitución, para cerrar las escuelas ni para avanzar contra las autonomías provinciales", expresó el ex gobernador mendocino.

La agenda de la Cámara de Diputados marca que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud se reunirán en el propio recinto mañana a las 10 y lo más probable es que el proyecto, ya aprobado por el Senado, conseguirá el dictamen de mayoría.

Pero el camino a la sanción es un poco más complejo. Los diputados sesionarán desde las 15, pero la "ley pandemia" no figura en el temario: la más importante que se tratará mañana es el de las "zonas frías", que generará rebajas en las tarifas del gas.

Para tratarlo sin su inclusión en el temario, el oficialismo requeriría el aval de 3/4 de la Cámara Baja, un número prácticamente imposible de conseguir.

Pero hay una opción. El bloque del Frente de Todos podría pedir una ampliación del temario. En ese caso, ya no necesitaría ese volumen de votos y podría aprobar el proyecto por mayoría simple.

La única traba para FdT sería conseguir el quorum. Según algunas versiones, hay sectores que darían esa concesión como los diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti, aunque votarían luego en contra de la ley pandemia. Pedro el quorum daría la oportunidad de sacar el proyecto con mayoría simple.