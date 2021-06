Covid-19: aún con clases presenciales, los casos bajaron más rápido en Ciudad que en Provincia

Argentina se encuentra viendo recién ahora los resultados de las últimas restricciones del Gobierno nacional, a la que todas las provincias decidieron adherirse. Eduardo López, uno de los infectólogos que asesora a Alberto Fernández, señaló que ahora los contagios descienden más rápido en la Ciudad de Buenos Aires que en Provincia.

“La cantidad de casos bajó en las últimas dos semanas”, indicó López. Y aclaró: “Los contagios bajan más rápido en Ciudad que en Provincia”.

Fernán Quirós manifestó esta mañana que "se espera que esta semana y la que viene que la curva de ocupación de camas de terapia intensiva empiece a descender”.

Con respecto al caso de Franco Armani que sigue dando positivo pese a tener el alta, López dijo: “Desde el punto de vista técnico aquellas personas que tuvieron un covid leve pueden dar positivo durante 120 días. Luego del día 10 el individuo que hizo un cuadro leve o moderado, que no requirió internación, y que lleva los tres últimos días sin ningún día uno lo da de alta epidemiológica sin ningún testeo”.

Sobre las restricciones, señaló: “Yo mantendría las restricciones hasta que la curva esté en franca caída y aumentaría los testeos”.

Por último, el infectólogo habló sobre la combinación de vacunas: “Nosotros no podemos hoy, con las vacunas que tenemos en la argentina hablar de combinaciones vacunales porque todavía no hay estudios que las categoricen o avalen. Cuando propuse con la Cansino es porque el segundo componente de la Sputnik lo tiene esa vacuna, pero uno no sabe bien si las condiciones de fabricación son iguales, por eso creo que se va a seguir investigando”.