El oficialismo, enojado con Duhalde: "Tienen que cuidarlo, está ido"

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, le reclamó a la familia del ex presidente Eduardo Duhalde, “que lo cuide, porque se lo nota un poco ido… La familia tendría que tener un rol más activo”.

El intendente, que también es interventor del Partido Justicialista de Corrientes, se lamentó por este nuevo rol opositor del expresidente de la Nación, porque “él fue el que nos trajo a Néstor Kirchner a la escena nacional y fue el mismo que se abrazó a Lula… Lamentablemente ahora abre una unidad básica para hacer estas cosas”.

En declaraciones al canal Crónica, Duhalde expresó que “Después, por supuesto, voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir gobernando porque no tiene capacidad para hacerlo”. “Claro, ganando la elección quiero decir. Yo creo, sinceramente, que si no nos unimos los argentinos es muy difícil salir”, aclaró.

Sobre su rol de interventor partidario en Corrientes, Zabaleta hizo una severa autocrática porque “nunca pusimos voluntad para resolver no sólo el problema partidario. Los interventores que fueron no ayudaron para nada”, desde Claudia Bello, Francisco Durañona y Vedia y otros.

Igualmente, Zabaleta sostuvo que “Corrientes está en el peor de los mundos. Hay abusos que acá, en la Provincia, serían insoportables. No hay ley de Género, las mujeres no son valoradas y la pandemia está en su peor momento”.

Además de comentar que en su municipio, Hurglingham, se está vacunando a un ritmo de 3000 dosis por día y que también se habilitaron vacunatorios nocturnos, el intendente reconoció que “la gente no acata los controles”.

“Cuesta muchísimo que se queden en su casa o no abran sus comercios después tanto tiempo que hay que acompañar las medidas. Hay un límite muy finito, y sí, la gente no acata no podemos meterla presa”, opinó Zabaleta, para quien “en los barrios no hay demasiada conciencia de lo que estamos viviendo. Hace quince meses que estamos en cuarentena, y se ponen en duda todas las medidas que adoptemos”.

En su charla por el Día del Periodista, de manera virtual con periodistas locales y regionales, una de las principales espadas políticas del presidente Alberto Fernández también hizo referencia, ante la consulta de MDZ, sobre el aumento que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa autorizaron para el personal parlamentario que también repercutirá, directamente, en los legisladores nacionales.

“Todo este tipo de decisiones, si no se explican bien, pasan a ser criticadas. La política no se puede aumentar los sueldos en estos momentos; Cuando yo trabajé ahí le pedía a los legisladores que expliquen, que se firmaran actas. Todos piden reacomodación de dietas y los que quedan firmando ese decreto son la vicepresidencia y Sergio Massa”, quien muy posiblemente mañana explique los alcances de estas medidas.