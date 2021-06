Eugenia Vidal dijo que "Hoy no estamos para putearnos entre todos"

María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, fue entrevistada por Alejandro Fantino en su habitual programa televisivo "Fantino a la tarde", y allí brindó detalles sobre su realidad personal, lo que piensa sobre la vacunación en el extranjero, su relación con su sucesor, Áxel Kicillof, su mirada sobre la realidad política y social del país y otros detalles. Entre sus frases más sobresalientes, dijo que el arco político, tanto opositor como oficialista, "no puede darse el lujo de andar puteándose" entre sí.

"Áxel (Kicillof) es un adversario, no un enemigo"

"No planteo la política en términos extremos", respondió Vidal respecto de si podría sentarse a compartir o no un café con Kicillof, y amplió: "no estoy de acuerdo en las formas en que gestiona", pero aclaró que "Áxel es un adversario, no un enemigo". Además, consideró que "este es un momento en que no podemos darnos el lujo de putearnos entre nosotros todo el día, sino que la gente está pidiendo que nos hagamos cargo todos (en referencia al arco político)".

También admitió que la noticia de que se producirán vacunas Sputnik V en Argentina la entusiasmó y considera que es una buena noticia y reforzará el avance que viene dándose en la campaña de vacunación. Sin embargo, sostuvo que sigue creyendo "que se gestionó mal la pandemia", ya que "tuvimos la cuarentena más larga del mundo y las vacunas prometidas no llegaron a tiempo", de modo que no se puede hacer "épica de la vacunación con 80 mil muertos" registrados hasta el momento.

Por otra parte, señaló que si bien ella viajará a Estados Unidos la semana próxima como miembro de la OEA, no se aplicará la vacuna en ese país. En este sentido, remarcó que "podría aplicársela", pero no lo considera apropiado en vistas de que la gente "está muy incrédula" de la política y los políticos, de modo que ella prefiere "dar el ejemplo" y esperar que le llegue su turno acá en Argentina.

"Lo importante ahora es lo que dice la gente".

Respecto de su posible candidatura, especificó que todavía no decide si quiere ser candidata. Agregó que es una decisión que tomará luego de consultarlo con las personas que considera apropiadas, que "siempre son la familia, la pareja, los amigos, la gente cercada". De este modo, catalogó que lo que dijo Patricia Bullrich respecto de que tiene que agilizar su decisión para no hacerle mal al espacio de Juntos por el Cambio como algo que no le preocupa, porque "lo importante ahora es lo que dice la gente", así que "hay otras prioridades antes que definir las candidaturas"