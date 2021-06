Fernando Iglesias, durísimo contra Santiago Cafiero: "Es un chico..."

El diputado nacional Fernando Iglesias cuestionó en duros términos al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por su exposición en el Senado, y aseguró que es "un chico limitado" que "habla como si el problema fueran los antivacunas", cuando en realidad es que "no hay vacunas en la Argentina".

Luego de mencionar que "hace casi un año que no vemos" a Cafiero en la Cámara de Diputados, mientras que "va siempre al Senado porque están los amigos", Iglesias sostuvo que el jefe de Gabinete "es un chico muy limitado" y "habla como si el problema fueran los antivacunas y que la gente no se vacuna, cuando el problema es que no hay vacunas".

"Despiértese. Se murieron casi 80.000 argentinos, casi todos sin vacunarse, y esa es una responsabilidad penal", resaltó Iglesias en el canal TN, haciendo alusión a la denuncia presentada por el diputado mendocino Omar de Marchi para que se investiguen las presuntas irregularidades en la campaña de vacunación.

A su vez, el legislador de Juntos por el Cambio respondió las chicanas de Cafiero contra la oposición, a la cual calificó de "visitadores médicos" y de ser "lobbistas" del laboratorio Pfizer: "Nosotros somos lobbistas de las vacunas. Todos los gobiernos razonables que pusieron la salud por delante de los negocios con los amigos, de las ideologías políticos y de los partidismos, hicieron lo que había que hacer, o sea, apostar a todas las vacunas sabiendo que iba a haber cuellos de botella".

"Ellos hicieron exactamente lo contrario: tenían todo un abanico de ofertas y lo cerraron para apostar únicamente a AstraZeneca, curiosamente muy ligada al señor Hugo Sigman y que casualmente tiene muchas vinculaciones con gente del gabinete. Apostaron al monopolio de la vacuna para AstraZeneca y les salió mal", añadió

Por ende, Iglesias le habló directamente al funcionario del gabinete: "Ustedes van a tener que rendir cuentas ante la Justicia, Cafiero".