"¡Usted se queda calladito!": el explosivo cruce entre un diputado y un camporista

Un inesperado cruce tensó los ánimos esta mañana durante el trabajo de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Allí, el diputado radical Luis Petri estaba cuestionando las medidas sanitarias del gobierno de Alberto Fernández para manejar la pandemia y se terminó cruzando con el presidente de la comisión Marcos Cleri, legislador del kirchnerismo.

"Hay 6 millones de argentinos que esperan la segundas dosis de Sputnik V y no alcanza con las 350 mil que llegaron ayer. Se les ha vencido el plazo. Estamos hablando del 50% de la población mayor de 60 años que no ha recibido la segunda dosis", manifestó Petri y luego criticó con dureza la decisión de poner cupo al arribo de argentinos del exterior.

"No es cerrar aeropuertos como están haciendo ahora, privando a los argentinos de volver al país. Negándoles derechos constitucionales y avasallando garantías que establecen que los argentinos pueden entrar y salir del territorio. El cupo es injustificado y no responde a ningún criterio técnico y científico. Háganse responsables señor presidente. Este es un gobierno de inimputables", aseveró el legislador.

En ese momento, el presidente de la comisión y militante de La Cámpora, Marcos Cleri, le pidió que termine la idea.

"No me conteste señor presidente. Se calla y si quiere me pide la palabra. Se queda calladito. No le voy a permitir que me interrumpa el uso de la palabra", contestó tajante Petri.

Es un gobierno inimputable que no se hace cargo de 93 mil muertes que pesan sobre sus espaldas pic.twitter.com/AzAJCA65Xl — Luis Petri (@luispetri) June 30, 2021

La discusión continuó y con sorna el diputado del kirchnerismo le pidió que brinde "fundamentos claros" y el diputado radical volvió a explotar. "No tiene prerrogativas para cercenarme el uso de la palabra. Estoy hablando de los errores del gobierno, si no le gustan cámbielos. Si no le gusta lo que estoy diciendo, anótese y contésteme", disparó.

Finalmente, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo terminó respaldando los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional que extienden hasta fin de año la emergencia sanitaria y prorrogan hasta el 9 de julio las restricciones a la circulación, entre ellas la medida que limita la llegada de vuelos desde el exterior.