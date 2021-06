Espert se bajó de Juntos por el Cambio, López Murphy sigue adentro y Milei va por afuera

El espacio liberal de centro derecha empieza a tener los históricos problemas de la izquierda, la lucha de egos impide que vayan todos juntos y terminan dispersándose en varias expresiones. “Parecemos los troskos que nunca pueden poner sus votos en un solo frente y el kirchnerismo algo les saca, como a nosotros Juntos por el Cambio”, dice un dirigente del sector.

La aventura de José Luis Espert de ir a una PASO dentro de JxC duro muy poco. Se trataba más de una idea de Horacio Rodríguez Larreta que del resto de la coalición. Desde el primer momento Jorge Macri, Elisa Carrió y Maximiliano Abad pusieron resistencia para evitar la llegada del economista con su propia lista. Por eso no solo nunca tuvieron una reunión con él sino que además le pusieron un piso inalcanzable como para poder entrar en la lista final después de las primarias.

Ahora solo queda Ricardo López Murphy intentando cerrar un acuerdo con JxC en la Ciudad de Buenos Aires. Sabe que si hay interna entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal va a entrar tercero cómodo y siendo funcional a la exgobernadora. Su perfil de votante es más parecido al que atrae la presidenta del PRO. Pero sería un escenario que lo desdibujaría mucho frente a la expectativa que podría generar el duelo de las damas. Encima Bullrich ya eligió a su segundo, Luis Brandoni. Un espacio que podría haber ocupado en su momento.

Y encima le pusieron un piso no tan alto como el de Espert, pero para superar la PASO y entrar en la lista del oficialismo porteño necesitará sacar un 15% dentro de la primaria, lo que representa 7% del total: 150.000 votos. El mismo número que tendría que obtener si va por afuera. Algunos en su partido Republicanos Unidos se tientan con esta última alternativa. Pero aún le faltan papeles para autorizar al partido en la Justicia. Y el otro problema es el financiamiento si no va dentro de JxC. Un tema no menor en euros tiempos de política de billetera gorda.

Si bien los allegados a López Murphy sostienen que tienen un electorado distinto, no se puede subestimar que la candidatura de Javier Milei puede ser contraproducente. Aunque el voto joven anti sistema está dispuesto a seguir al economista libertario. En ese segmento López Murphy tiene un bajísimo nivel de conocimiento.

Igual el escenario porteño va a depender de la decisión de Vidal. Algunos rumores indican que ella no quiere jugar si no se baja Bullrich, escenario hoy poco probable. Un rompecabezas donde hasta ahora pierden los liberales.