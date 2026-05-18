La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a viajar al Mundial 2026

El juez en lo penal y económico Diego Amarante autorizó al presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 por el Mundial 2026 , en el marco de la causa penal donde está procesado y embargado por presuntas maniobras vinculadas a la apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social.

Según el fallo al que tuvo acceso MDZ, el dirigente podrá viajar a Estados Unidos, México y Canadá para cumplir compromisos institucionales y deportivos relacionados con distintas actividades oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 y con la final de la UEFA Champions League en Budapest, Hungría.

Para respaldar el pedido, los defensores del titular de la AFA presentaron las invitaciones oficiales de la UEFA y la FIFA, así como también las autorizaciones de CONMEBOL, cronogramas de partidos y datos de alojamiento previstos durante el itinerario.

El fiscal Claudio Navas Rial no se opuso al viaje, aunque pidió que la autorización quedara sujeta a medidas de control que garantizaran la “sujeción al proceso”. En su dictamen, sostuvo que el permiso debía articularse con “las medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes” para asegurar futuras comparecencias judiciales.

Al analizar el planteo de la defensa y la postura del fiscal, el juez Amarante consideró que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas por el encartado”, pues Tapia cumplió correctamente anteriores autorizaciones de viaje y destacó que no existen actos procesales pendientes que requieran su presencia inmediata en el país.

El magistrado también remarcó que la solicitud estaba “debidamente justificada” y que el itinerario presentado permitía un “control jurisdiccional efectivo” sobre los desplazamientos del dirigente.

Las condiciones del permiso: caución millonaria y control de regreso

La autorización quedó condicionada al mantenimiento de una caución de 30 millones de pesos, monto que Tapia ya había depositado previamente en una cuenta judicial del Banco Nación. Además, deberá firmar un acta de compromiso y reportar a la justicia cualquier modificación en las fechas o destinos informados.

En ese marco, Amarante advirtió que cualquier incumplimiento podrá derivar en la revocación inmediata del permiso, la ejecución de la caución y hasta una eventual declaración de rebeldía con orden de captura.

El juez también ordenó que, una vez concluido el viaje, Tapia deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores a su arribo, mediante presentación electrónica ante la Justicia o compareciendo personalmente en el juzgado.