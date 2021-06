Rosca política: vuelve una famosa frase de Cristina Kirchner que preocupa al Frente de Todos

A pesar de las idas y vueltas en las conversaciones internas y la danza de nombres que suenan como protagonistas de la próxima contienda electoral, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la única que decidirá quienes serán los candidatos del Frente de Todos en las legislativas de este año, por lo que se impuso una icónica frase suya que hace traspirar a más de un dirigente en la coalición oficialista.

Según comentó el periodista Beto Valdez en el programa Somos Nosotros, del canal LN+, "lo único que le interesa a la vicepresidenta es la provincia de Buenos Aires", siendo que "no tiene diálogo con otros gobernadores, y salvo Wado de Pedro, que es ministro del Interior, todos sus referentes pasan por el principal distrito del país".

"Se puso de moda en el Instituto Patria una famosa frase de Cristina: ‘No se hagan los rulos’, porque la vicepresidenta dice que no va a salir de su estilo tradicional y mantendrá a todo el mundo en vilo hasta último momento con el tema de las candidaturas", añadió.

De todas formas, aclaró el columnista de MDZ, la líder del oficialismo tiene algunos lineamientos más claras: "Ahora lo que están mirando son las listas seccionales, porque Cristina quiere respaldar a Axel Kicillof no solo en que gane la provincia de Buenos Aires, sino en que también gane en las secciones electorales donde se eligen senadores provinciales, porque el oficialismo no tiene la mayoría en esa cámara alta, y si Axel no logra recuperarlo se le complicará mucho su segunda parte del mandato".

Por lo pronto, la estrategia de Cristina Kirchner es "jugar al misterio y ponerle una fichita a Sergio Berni" quien a criterio de la vicepresidenta "es un caso excepcional por ser un jugador todo terreno", explicó Valdez.