Con chicanas a Macri, Santiago Cafiero minimizó la falta de segundas dosis

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, minimizó la falta de segundas dosis de la vacuna Sputnik V al desmentir que sean 6 millones de personas las que aún no han completado el esquema de inmunización, y aseguró que el Gobierno "en ningún momento discontinuó" las compras de ese fármaco elaborado en Rusia.

En declaraciones al programa A dos voces, del canal TN, Cafiero adelantó que "entre el lunes y el viernes van a llegar 5 millones de dosis, con lo que vamos a alcanzar las 25 millones de vacunas" y resaltó que la Argentina es uno de los países más avanzados en la campaña de vacunación, con más del 30% de su población inoculada con al menos una dosis.

Respecto a la polémica por la escasez de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, el ministro coordinador señaló que "no tienen un vencimiento si están en los brazos de los argentinos", y en lo que fue una de sus primeras chicanas al gobierno del expresidente Mauricio Macri, recordó que sí la tienen "si están en un galpón de la exsecretaría de Salud que fue lo que sucedió antes".

De todas formas, Cafiero aseguró que es "un error" que alrededor de 6 millones estén esperando la segunda dosis de la Sputnik V, y aclaró que "solo 330 mil están cumpliendo los 90 días. Y las vacunas no se vencen. Pero además, van a llegar las segundas dosis”.

"El Gobierno en ningún momento discontinuó la vacuna Sputnik, venimos llevando adelante una estrategia masiva, federal y equitativa. Llevamos más de 33 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis, por encima del promedio mundial y de Sudamérica", destacó. En ese sentido, explicó que "primero se avanza con la primera dosis y luego completando los esquemas de vacunación" y reiteró que las dosis "están siendo aplicadas en tiempo y forma".

Pese a las chicanas contra Macri y la oposición, Cafiero pidió "no hacer política con la vacuna", "llevar tranquilidad a la gente" y "no generar temor" porque "las segundas dosis de las vacunas van a llegar", a la vez que mencionó que "las vacunas no son del Gobierno sino de la gente".

Por otra parte, Cafiero evitó hablar por el momento de combinación de diferentes vacunas para completar la inmunización, si bien se está estudiando en el mundo y varios países ya la utilizan.

En cuanto a cómo siguen los cuidados a partir del vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que vence el viernes, dijo que se continuará con los cuidados y continuarán cerradas las fronteras al turismo, al mismo tiempo que seguirán con los controles de los argentinos que regresan del exterior, para garantizar que cumplan con el aislamiento obligatorio de siete días.