Rebelión radical: la lista de Luis Brandoni negocia con Patricia Bullrich

La interna del PRO y la irrupción de Facundo Manes en el radicalismo bonaerense empiezan a generar reacomodamientos en la UCR. La movida más fuerte es la que impulsa la línea interna Adelante Ciudad -que lideran Luis Brandoni, Facundo Suarez Lastra, Jesús Rodríguez, Gabriel Rubinstein y Ricardo Gil Lavedra- que han decidido rebelarse al pacto porteño de Horacio Rodríguez Larreta y Enrique Nosiglia y ya negocian para incorporarse a la lista de Patricia Bullrich para la PASO de la Ciudad de Buenos Aires.

Esto explica la visita el domingo de la presidenta del PRO al Multiteatro para ver la obra en la que actúa el dirigente radical y que terminó con una interrupción por la sospechosa denuncia de un abogado por no mantener la distancias por el COVID. Igualmente, no se perdió el efecto buscado de la foto anticipando la posibilidad de una alianza entre ese sector del PRO y el ala más dura del radicalismo porteño.

La movida puede ser un dolor de cabeza para Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y la conducción partidaria de la UCR que lideran Nosiglia, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Primero, porque no hay lugares para tantos aliados del oficialismo que gobierna la Ciudad de Buenos Aires y, además, le daría a la candidatura de Bullrich más competitividad y un respaldo de base radical que puede dividir el voto del centenario partido. El gran objetivo es poner a Brandoni en el segundo lugar de la lista que encabeza la ex ministra de Seguridad.

La corriente Adelante Ciudad tiene inserción territorial en el distrito metropolitano y además cuenta con dirigentes muy instalados en el público de JxC y con mejor imagen que el oficialismo partidario, a excepción de Lousteau. Brandoni, Suarez Lastra y Rubinstein han estado muy activos desde el inicio de la cuarentena con una línea dura contra la administración de Alberto Fernández. Inscribiéndose por fuera de la UCR con Bullrich para la PASO dejan mal parado a Nosiglia frente a Rodríguez Larreta.

Aún no se han cerrado las negociaciones pero la apuesta electoral por el tándem Bullrich-Brandoni sería un desafío muy complicado para la ex gobernadora que aún no tiene un candidato para el segundo puesto. El larretismo estaría obligado a buscar un perfil como el de Ricardo López Murphy para ser más competitiva. Pero el espacio liberal de Republicanos Unidos tiene su interna y la mayoría se siente más cerca de Bullrich que de Vidal.