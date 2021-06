Esta semana se presenta la demanda contra Patricia Bullrich por sus dichos sobre las negociaciones con Pfizer

El viernes pasado se realizó la mediación previa, obligatoria y confidencial entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich en relación a la demanda que tiene preparada el primer mandatario por haberse sentido difamado luego de los dichos de la dirigente política.

La decisión fue tomada luego de que Bullrich en una entrevista televisiva dijera: "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba".

Recordemos que el laboratorio estadounidense Pfizer negociaba con nuestro país la provisión de unas 14 millones de dosis de vacunas. Acuerdo que nunca se concretó.

Tras los dichos de Bullrich el laboratorio emitió un comunicado donde sostuvo que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”. Inmediatamente, el ex ministro de Salud Ginés González García le envió una carta documento para que se retracte de sus dichos.

Fernandez tras conocer los dichos manifestó entre otras cosas que “por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida".

Tras el fracaso de la audiencia se presentará la demanda ante la Cámara Civil. Frente a un eventual fallo favorable que devenga en indemnización el primer mandatario decidió que el dinero sea donado al Instituto Malbrán.

Pero el presidente no fue el único que se sintió agraviado. A fines del mes de mayo el ex ministro de Salud Ginés González García envió una carta documento a Bullrich donde se explayaba. “Con relación a las afirmaciones que usted efectuó respecto del suscripto en el programa televisivo La Cornisa, conducido por el periodista Luis Majul, emitido a las 20.30 del pasado 23 de mayo de 2021 por el canal de cable La Nación+, relativos a la negociación con el laboratorio Pfizer para la provisión de la vacuna contra el coronavirus que produce dicho laboratorio, le hago saber que son absolutamente falsas y, en consecuencia, calumniosas e injuriosas para mi persona”, indicó González García. "En consecuencia, solicito su rectificación lisa y llana en forma pública, en el plazo de 48 horas. En caso contrario, procederé a iniciar las acciones penales y civiles que por derecho me corresponden”, agregó.

Como la dirigente política no se retractó, el ex funcionario accionó también legalmente y la notificó de la audiencia de mediación para el próximo 5 de julio.