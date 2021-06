Picante: Axel Kicillof tildó a la oposición como una "bolsa de gatos"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó nuevamente palabras muy duras contra Juntos por el Cambio, haciendo alusión a las internas en la oposición y tratándolo como "una bolsa de gatos" donde sus dirigentes "buscan la fractura" del Frente de Todos como estrategia electoral, por lo que los convocó a una "reflexión" para acompañar la gestión del Gobierno durante la pandemia

"Desde afuera buscan fragmentar nuestro frente político. Hoy en la oposición hablan de halcones y palomas, duros y blandos, pero la verdad es que se ha convertido en una bolsa de gatos", manifestó Kicillof durante una entrevista publicada ayer en el diario La Capital de Mar del Plata, citó la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, Kicillof sostuvo que hay "opositores vacunando con la vacuna que otros dicen que es veneno", y sintetizó: "Nuestro frente está muy firme. Hay sectores que buscan la fractura en lo que es una sana discusión en este contexto. Pero lo que el presidente resuelve, todos apoyamos".

"Da bronca hacer el enorme esfuerzo para conseguir la vacuna y como es año electoral una parte de la oposición se dedica a destruir, acusar, perseguir, inventar. Los llamo a la reflexión, sabiendo que lo que viene va a ser difícil también", añadió.

Por otra parte, Kicillof se refirió a las fuertes diferencias en el interior del Frente de Todos, y si bien reconoció que "estamos atravesando una situación muy peculiar e inesperada y es lógico que se discuta mucho y se busquen las mejores soluciones", al mismo tiempo sostuvo que "el que decide y resuelve es el presidente Alberto Fernández", por lo que "nosotros le damos todo nuestro apoyo a él y sus ministros".

A menos de tres meses para las elecciones primarias, el gobernador bonaerense aseguró que aún "no hay definiciones" en materia de candidaturas "y no es tiempo de eso". "Estamos enfocados en la vacunación, mientras otros solo piensan en ganar una elección como sea. No hay tiempo para andar especulando", expresó.