Patricia Bullrich apuntó contra María Eugenia Vidal: "No me gusta..."

En medio de las tensiones en Juntos por el Cambio para definir las precandidaturas para las elecciones legislativas, Patricia Bullrich apuntó con una crítica solapada a María Eugenia Vidal al insinuar que "no me gusta cambiar el distrito", en referencia a la posible decisión de la exgobernadora bonaerense para postularse en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, aseguró que todos los dirigentes de la coalición opositora, especialmente en el PRO, “tenemos que ceder” en sus pretensiones personales como “una muestra de grandeza” para evitar las internas.

En una entrevista con los periodistas Luis Majul y José del Río en el canal LN+, Bullrich se refirió a las internas en Juntos por el Cambio, especialmente las que afectan al macrismo por la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri: “Esto se resuelve con la voluntad de todos, con cada uno dando un gesto de desprendimiento, porque la ciudadanía está perdiendo mucho”.

“No creo que esto se resuelva con encuestas ni con todo PASO o nada PASO, sino alcanzando el mayor nivel de unidad posible, y tratando de minimizar al máximo esta elección para que la ciudadanía nos vea juntos”, señaló la titular del PRO en relación a la posiblidad de dirimir las candidaturas en las internas de septiembre. En ese sentido, aseveró que “hay momentos en que los buenos instrumentos usados en un mal momento, pueden ser muy malos, y eso es lo que hoy está pasando con las PASO en Juntos por el Cambio”.

Para lograr la mentada unidad en el espacio opositor, Bullrich consideró que “es importante no adelantar la discusión del 2023, ni tampoco discutir quién es el que tiene la manija o el jefe, sino que la sociedad argentina tenga un parlamento equilibrado para evitar que hagan lo que quieran”. Por ende, añadió la dirigente, “lo importante es que los candidatos de Juntos por el Cambio estén firmes en nuestros principios” y donde “todos tengamos que ceder algo de lo que pretendemos”.

Al ser consultada sobre los rumores que la vinculan con una posible candidatura por la provincia de Buenos Aires, tras el rechazo de Vidal de jugar en esa interna, Bullrich lo descartó de plano dejando en el aire una chicana solapada a la exgobernadora: “No me gusta la idea de cambiar el distrito. Toda mi vida he sido representante por la Ciudad”.

Si bien rápidamente intentó justificar la decisión de Vidal en 2015 de postularse en la provincia de Buenos Aires ya que fue a pedido del PRO, Bullrich subrayó que “quizás el problema es pensar dónde hoy podemos lograr un mejor resultado para Juntos por el Cambio”.

Por otra parte, la exministra de Seguridad dio su opinión sobre la inminente candidatura de Facundo Manes en la UCR: “Me parece muy importante que se decida a participar. Es un dirigente que viene con otra impronta, una persona muy agradable en su forma de ser. Es relevante que el radicalismo traiga ofertas importantes”.