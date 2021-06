Indignación de operadores turísticos por la "sordera" de funcionarios

"A pesar de los reclamos y las urgentes notas presentadas ante autoridades nacionales y provinciales, en las cuales se muestra el estado actual del Turismo, no hay respuestas, no hay programas de acción a seguir y no hay suficiente ayuda ni para los empresarios, ni para los empleados", denuncian.