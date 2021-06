Un “dream team” para Santilli y el desafío de Jorge Macri

El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, ya sabe que va a tener que desembarcar en la provincia de Buenos Aires para encabezar la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio ante la negativa de María Eugenia Vidal. Si bien el funcionario porteño tiene aspiraciones de ser gobernador, nunca se imaginó que tuviera que anticipar su mudanza en estas elecciones legislativas y sabe que tiene un desafío complicado frente a la estructura del Frente de Todos controlando el estado nacional, provincial y los municipios más importantes del Gran Buenos Aires. Y como si eso fuera poco, los protagonistas de peso en el PRO bonaerense resisten la llegada de un porteño con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, a la cabeza.

En la sede de la administración porteña se dice que Horacio Rodríguez Larreta ya se convenció de poner a jugar a su principal alfil en el principal distrito del país. “Maria Eugenia no quiere y Diego mide bien, no queda otra”, comentan en el edificio de la calle Uspallata. Creen que el perfil peronista del vicejefe y alto nivel de conocimiento por la pandemia pueden llevarlo a hacer una performance electoral mejor que Vidal. Y creen que las resistencias de los intendentes propios del Grupo Dorrego y de otros sectores aliados son para “presionar y negociar mejor en el cierre de listas”, agregan desde el larretismo.

Noticias Relacionadas El mismo camino que Vidal: Diego Santilli ya bajó al conurbano

Sin embargo, el clima en la dirigencia de JxC bonaerense no es el mejor. Si se confirmar el desembarco de Santilli, el intendente Macri está decidido a enfrentarlo en una PASO. En su entorno creen que “hay muy buenos dirigentes en la provincia para tener que recurrir a otro porteño”. Mismo diagnóstico que viene planteando públicamente el hombre fuerte de San Miguel, Joaquín De la Torre, quien aún no tiene claro si va a jugar por dentro o fuera de la coalición opositora.

En Vicente López aseguran que Macri mide muy bien en la Primera Sección Electoral del Gran Buenos Aires, sobre todo en San Martín, San Fernando, Escobar y Tigre. “Los números de Jorge en esos distritos son muy altos por la influencia de nuestra gestión en el distrito”, explican sus allegados. Y además consideran que le gana a Santilli en esa zona del GBA y que en la Tercera Sección puede ser más parejo. Ahí va a depender de cómo termine jugando el jefe del PRO en ese territorio y alcalde de Lanús, Néstor Grindetti, aliado de su colega Macri y de muy buen diálogo con Rodríguez Larreta. Sin embargo, ayer su jefe de gabinete, Diego Kravetz, le armó un acto a Santilli en Almirante Brown.

El escenario bonaerense de la oposición luce incierto porque tampoco se sabe cómo va a jugar la UCR con su flamante presidente Maximiliano Abad y los intendentes de ese partido. Salvo el sanisidrense Gustavo Posse que amenaza con competir junto a Emilio Monzó, aunque Martín Lousteau parece estar negociando el nuevo titular del radicalismo de ese distrito. Monzó también es resistido por el Grupo Dorrego a quien consideran fuera de Juntos por el Cambio. Tampoco está conforme Miguel Ángel Pichetto y reclama más espacio para el PJ republicano.



“Las certezas van a llegar cuando se sienten Horacio y Mauricio”, dicen los optimistas. Pero ese acuerdo va a depender del armado porteño ya que el ex presidente no quiere que Vidal juegue en CABA y sigue respaldando a Patricia Bullrich. En el larretismo hay quienes consideran que a Santilli le vendría bien una PASO con el intendente de Vicente López, dando por descontado su triunfo. Otros prefieren no exponerlo y buscar un acuerdo para una lista de unidad que sea representativa. Pero hay pocos lugares para tantos.

Asumiendo que arranca una epopeya muy adversa, Santilli empieza a poner sus condiciones para encarar el armado y la campaña electoral. Lo primero que plantea es que quiere que lo acompañe un “dream team” en la lista. “No puedo ser yo solo el eje de la campaña, necesito cinco o seis dirigentes con mucha visibilidad y prestigio para que ellos también traccionen votos en diversos sectores de la sociedad”, viene comentando en varias reuniones. Plantea que se conforme un equipo de figuras conocidas y también incluir en la lista a referentes territoriales.

Su apuesta es que Elisa Carrió vaya segunda, Miguel Pichetto o Facundo Manes en tercer lugar incluyendo a la Unión Cívica Radical y al ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, a quien considera como el dirigente peronista “que mejor interpreta con su discurso al peronista tradicional”. De esta manera plantea que cada una de esos dirigentes salgan a hacer campaña por todo el territorio bonaerense juntando votos para fortalecer a la oferta electoral de Juntos por el Cambio.

Concretamente el responsable de la seguridad porteña quiere que esos dirigentes ocupen los primeros 6 o 7 lugares y luego incorporar a referentes no tan conocidos pero con inserción territorial, sobre todo del Gran Buenos Aires. Mientras tanto no confirma su candidatura y hace apariciones en el Conurbano.