Cafiero, empecinado con la herencia y con Macri: "Es poderoso y rico"

El sector dirigente de Argentina, para no decir la casta o la clase dirigente, tiene un gravísimo problema que no termina de asumir como un factor crucial a resolver si pretende generar un mejor ámbito de convivencia política en el país: los cruces innecesarios e inoperantes entre dirigentes del oficialismo y la oposición.

La población argentina expresa, en cada encuesta, algo particular: si de lo que se hablaba hasta el momento era de la grieta, pues ahora puede comenzar a hablarse de otro aspecto, más unitario incluso, y es que la población comienza a unirse en un desprecio general por toda la dirigencia, desde opositores hasta oficialistas. Ese, quizás, sea el punto de partida para cerrar la grieta: el descontento general.

"Es un hombre poderoso y rico, y piensa que tiene acceso a los mejores médicos, tratamientos, que puede ir al exterior a vacunarse"

Sin acusar recibo de esta realidad, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, hoy se refirió a los desafortunados (y ya comunes) dichos del expresidente Mauricio Macri, que días atrás minimizó los efectos negativos que viene arrastrando la pandemia en todo el mundo. En efecto, Cafiero dijo que los dichos del expresidente "demuestran esa insensibilidad que demostró cuando condujo al país por cuatro años y lo vuelve a demostrar ahora".

"Es un hombre poderoso y rico, y piensa que tiene acceso a los mejores médicos, tratamientos, que puede ir al exterior a vacunarse, y viajar por el mundo cuando todos estábamos aquí, haciendo contención del virus", señaló entre otras cosas.

Además, en declaraciones a Radio 10, agregó que "las declaraciones me producen mucho dolor pero poca sorpresa. No nos llama la atención, pero nunca pensamos que podía llegar a ese nivel de crueldad". Pero, ¿cuál es la productividad de todas estas declaraciones en términos políticos? A duras penas si ese tipo de cruces suman algo que no sea más enfrentamiento y apatía social frente a la dirigencia política.

Para concluir con su cruce interminable, Cafiero agregó que "El exceso de politización que siempre le quiso poner (Macri) a la pandemia, al virus, a la vacuna, lo dejó de un modo muy marcado, muy al descubierto lo que verdaderamente piensa".

Por su parte, el expresidente ya pidió perdón por sus dichos, al igual que lo hizo el actual presidente Alberto Fernández cuando tuvo el infortunio de mezclar citas, confundir autores y tildar a la población argentina de europea, mientras que el resto de latinoamericanos son simplemente nativos o "salidos de la selva".

Por último, recordaremos un detalle: el oficialismo dijo en campaña que Macri se la había pasado hablando de la herencia, que por eso ellos no hablarían de herencia, sino de futuro.