¿Qué pasa con los patrulleros de la provincia de Buenos Aires?

La senadora provincial por la Quinta sección Electoral del bloque de Juntos por el Cambio, Flavia Delmonte, habló con MDZ sobre su preocupación por la situación que atraviesan los Municipios de la Provincia de Buenos Aires en lo que respecta a la falta de capacidad operativa para combatir la inseguridad toda vez que las dependencias policiales no cuentan con suficientes móviles.

Además de hacerlo público, realizó una presentación en la Cámara de Senadores de la provincia donde se requiere que el Poder Ejecutivo provincial, a través del área que corresponda, disponga la compra de nuevos móviles policiales, el restablecimiento de aquellos afectados oportunamente mediante volante J.P Nº 18/2020 y la inversión en reparación de aquellos vehículos que dado su kilometraje y su uso diario presentan grandes dificultades para continuar en funcionamiento.

Usted denuncia una situación irregular con los móviles policiales en la provincia ¿Qué ocurre y desde cuándo?

Es una situación que venimos denunciando desde Junio del año pasado cuando tomamos conocimiento del volante J.P. N 18/2020 de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires en el cual se dispone la afectación de 34 móviles policiales a la Departamental La Matanza.

Flavia Delmonte.

¿Cuáles son los municipios afectados?

Lamentablemente han sido afectados varios municipios del interior de la Provincia, los cuales me parece necesario nombrarlos todos porque quedaron en una situación de indefensión a la hora de cuidar a sus vecinos.

Los Municipio afectados son: Balcarce, Lezama, Magdalena, Dolores, Maipú, General Madariaga, Pinamar, San Cayetano, Brandsen, Lobos, San Miguel del Monte, Ayacucho, Rauch, Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Pedro, Saladillo, Suipacha, Lincoln, Ameghino, Chacabuco, Bragado, Nueve de Julio, Rivadavia, Trenque Lauquen, Carmen de Patagones y General Lamadrid.

Para graficar la grave situación que esta decisión genera, a través de comunicaciones que tuve con representantes de los distritos del interior, nos informaban que hay municipios con más de 1500km de caminos rurales para cuidar y garantizar seguridad, cuestión que se hace muy difícil con esta quita de móviles que están sufriendo.

¿Por qué cree que el municipio de La Matanza fue beneficiado?

No es más ni menos que una nueva demostración del desconocimiento que tiene el actual Gobierno Provincial sobre el interior de nuestra Provincia y su política centralista en el área metropolitana.

¿Cuál es la actual situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta las restricciones?

La inseguridad es un tema sensible para los bonaerenses, lo vemos a diario lamentablemente. Cada día es noticia un robo, que a veces tristemente se lleva la vida de la víctima. El delito no se tomó ninguna cuarentena.

El año pasado hubo un conflicto con las fuerzas por cuestiones salariales y también de equipamiento. Cree que la provincia no muestra interés en jerarquizar un área tan necesaria para los bonaerenses.

Durante la gestión de Cambiemos se puso como objetivo mejorar la calidad de vida de quienes cumplen con el deber de cuidarnos a los bonaerenses otorgándoles, no sólo equipamiento, sino también atendiendo a sus reclamos salariales.

Con el sólo hecho de decir que a la llegada al Gobierno Provincial en el 2015 no contaban con chalecos antibalas, que debían prestárselos entre turno y turno, grafica el interés que tenían por el bienestar de nuestras de fuerzas de seguridad.

Presentó un proyecto de declaración mostrando la preocupación de los municipios. ¿Cuáles son las principales manifestaciones que hacen?

Por supuesto, mantengo comunicación fluida con los representantes de los distritos del interior.

Entre sus principales preocupaciones y reclamos además de la quita de móviles que ya de por sí es un golpe duro, también se encuentran en la situación de que las patrullas que les quedan, en la mayoría de los distritos tampoco funcionan al 100%, ya que muchas viven más en los talleres que patrullando el distrito, lo cual lo hace todo más complejo. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

¿La situación actual puede estar generada por la disputa entre el ministro de Seguridad Sergio Berni y su par en Nación Sabina Frederic?

Los bonaerenses sin dudas somos rehenes de una pelea entre ministros nacionales y provinciales, lo vemos día a día. La falta de planificación que hay en todo sentido y en este caso no deja de exceptuar a las fuerzas de seguridad.

Más allá de la disputa política que puedan tener, lo más preocupante es que los vecinos de nuestra Provincia son afectados es una cuestión tan sensible y tan importante como lo es la seguridad.

Según la información recabada, los datos muestran que en Chascomús, sacaron 5 y hay varios pedidos de móviles desde el año pasado. Mientras tanto a Maipú le sacaron en estos dos años 4 móviles de la Comunal, lo que significa el 25 % de la flota

Según él relevamiento, en Pilar había 2 móviles que enviaron en la gestión de Cambiemos y se sumó otro cuando asumió Kicillof. En Tordillo cuentan con 3 móviles.

Monte tiene 5 móviles que pasan más tiempo en los talleres que en la calle, hay 2 camionetas viejas que no sirven. Hace más de un año se llevaron para La Matanza la camioneta del destacamento de Abbott y no volvió más En diciembre por el Operativo Sol mandaron 4 móviles, se los llevaron en marzo. Además hay 3 camionetas nuevas secuestradas por la justicia por “la masacre de Monte” que no se pueden usar hasta q no termine el juicio. Lo mismo ocurre con el personal policial.

San Cayetano es uno de los distritos a los que le sacaron 1 móvil para La Matanza hace un año aproximadamente. La Policía Comunal dispone de 5 móviles para cubrir ciudad cabecera, el Balneario “San Cayetano” y localidad de Ochandio. Patrulla Rural tiene 6, pero sólo funcionan 3 y todas tiene más de 500 mil kilómetros.

En Balcarce hay 6 móviles en la Policía Comunal. En este momento 2 en reparación.

Por último en Belgrano incluyendo la patrulla rural hay 9 móviles de los cuales solo 5 en buenas condiciones.