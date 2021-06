Vilma Ibarra arremetió contra Mendoza y CABA por "controlar poco y nada"

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se sumó a las críticas del oficialismo nacional contra la Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias como Córdoba y Mendoza, al sostener que algunas jurisdicciones "controlan poco o nada" el cumplimiento de las restricciones impuestas por el Gobierno nacional, lo que genera una "sensación de injusticia" en la ciudadanía.

Además acusó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, de "no querer que se hiciera nada" para afrontar la pandemia de coronavirus.

Al referirse a la nueva etapa de restricciones que rige en todo el país, Ibarra criticó a algunos gobiernos provinciales, como Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, por presuntamente no aplicar mayores controles: "Sabemos que a veces algunas jurisdicciones lo aplican en forma tardía, o en forma parcial o controlan poco o nada y es un gravísimo problema. Esto genera un desaliento muy grande en la gente que sí cumple, por la sensación de injusticia, y segundo no logran ser todo lo eficaces que tienen que ser".

En ese sentido, manifestó en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam que "no hay una sanción específica prevista" por esa actitud pero "sí tiene que ver con el incumplimiento de una norma, con lo cual darán cuenta las autoridades correspondientes; no le toca al Poder Ejecutivo eso".

Por otro lado, Ibarra hizo alusión a los cuestionamientos de Patricia Bullrich: "Cuando nos dicen 'hay que abrir, hay que abrir', como la presidenta del principal partido de oposición, que nos hizo varias demandas para que no se apliquen restricciones de salida a la noche, ni cierre de comercios, ni reuniones sociales en domicilios, para que no se aplicara la restricción de pasar a enseñanza virtual en los colegios, la verdad es que no quería que se hiciera nada".

La gestión de Alberto

A su vez, Ibarra profundizó sus críticas contra la oposición al asegurar que cuando el presidente Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019, la Argentina "no tenía Ministerio de Salud, tenía vacunas que vencían y problemas con los calendarios de vacunación antes de que asumiera nuestro Gobierno".

"Ese país lastimado, herido económicamente, con índices muy malos, sobreendeudado... Sobre esa Argentina lastimada llegó esta pandemia. Nosotros estamos gestionando en la peor pandemia del último siglo, un país muy lastimado, donde sabemos las dificultades que tiene la gente para llegar a fin de mes y con el riesgo de que se afecte la salud; estas son las disputas que tenemos que dar", añadió la funcionaria.

En cuanto al proyecto marco en tratamiento en el Congreso, que entre otras cuestiones busca otorgar mayor poder de decisión al Gobierno nacional para aplicar medidas sanitarias, Ibarra se consideró "enemiga de que las cosas se resuelven judicialmente" y por eso, dijo, es necesario "avanzar con acuerdos políticos". Además, agregó que "tenemos que poder aportar a la ciudadanía un marco de seguridad por eso insistimos tanto en los mecanismos legislativos, de diálogo y de persuasión, de explicar que no es razonable que nos habituemos a tanta cantidad de muertos".

De la vacunación, advirtió que hubo un "discurso de un sector minoritario pero muy intenso en contra de las vacunas" que hizo "acusaciones" al Gobierno cuando trajo la Sputnik V. Frente a ello, añadió, es necesario "disputar significados" porque "la gente se emociona mucho y siente un enorme alivio cuando vacunan" a sus parientes y allegados".