Nadal: "A la pandemia no la puede controlar la Legislatura con una ley"

Se produjo hoy la primera reacción oficial frente a la propuesta de la senadora nacional y presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, para enfrentar la segunda ola de coronavirus.

Fernández Sagasti se reunió ayer con el gobernador Rodolfo Suarez, a quien le propuso establecer en una ley los parámetros sobre la pandemia para actuar. También sugirió la regionalización de la provincia y la no obligatoriedad de asistencia a clase en algunos niveles.

La solución "a la alemana" de la crisis que aportó ayer el PJ también fue llevada a la Legislatura por la titular del justicialismo mendocino. Ante todo esto, el Gobierno primero guardó silencio, pero hoy la ministra de Salud, Ana María Nadal, directamente descartó la iniciativa.

Como desde el inicio de la pandemia en Mendoza presentamos proyectos desde la oposición con ideas y propuestas superadoras. Lo importante es que en esta emergencia seamos capaces desde la política de acercar soluciones a la gente. Ayudar y dejarse ayudar https://t.co/cFIrSsEFMR — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) May 5, 2021

"Rescato la voluntad de arrimar propuestas, pero fijarlas por ley genera dificultad en el día a día", expresó Nadal, en comunicación con Radio Nihuil.

"La pandemia no la puede controlar la Legislatura con una ley", agregó la funcionaria, quien indicó además que los parámetros expresados en el proyecto no son novedosos. "No es una novedad respecto del DNU", expresó.

Con buenos modales, Nadal expresó también: "Fijar los estándares por ley sería rígido y no adecuado, ya que el Ejecutivo necesita herramientas ágiles".