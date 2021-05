Recrear valoró a Suarez y ratificó que seguirá en Cambia Mendoza

Los seguidores en Mendoza de Recrear, el partido de Ricardo Lóper Murphy, ratificaron su adhesión a Cambia Mendoza y tomaron distancia del armado por fuera de la coalición gobernante, encarado por un sector del PD, parte de los libertarios mendocinos y quienes confluyen en el colectivo "Mendoexit".

"Nosotros claramente no estamos ahí y no lo vamos a estar. Fijamos una postura en diciembre, para alejarla de especulaciones electorales, y la hemos mantenido. Elegimos estar dentro del frente Cambia Mendoza y no hemos tenido ni una sola charla, ni telefónica siquiera, con nadie respecto a integrar ese espacio", afirmó el presidente de Recrear Mendoza, Sergio Miranda.

Recrear además opinó mayormente en forma favorable respecto del discurso emitido por el gobernador Rodolfo Suarez ante la Asamblea Legislativa el sábado.

"La pandemia copó la agenda de gobierno y sin dudas es el centro de la gestión y el vértice de toda la discusión política. Suarez ha recorrido todo este tiempo con el mérito de dar algo de previsibilidad y ordenando medianamente las expectativas, marcando una clara diferencia con el gobierno nacional", dice la carta de Recrear.

Y agrega: "Esto nos hace tener una valoración positiva del discurso del primero de mayo ya que sintetiza los conceptos de gestionar la pandemia sin dar grandes volantazos y saliendo de las falsas dicotomías de economía vs. salud, o educación vs. salud y llevando, en la medida de lo posible ambas al mismo tiempo".

"En síntesis, valoramos lo realizado e instamos y apoyamos al gobierno a seguir gestionando razonablemente lo urgente sin perder de vista lo importante que necesita Mendoza para consolidarse como una provincia, moderna, ordenada y previsible", rematan.

El texto lleva la firma de Miranda y el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, coordinador del Consejo Asesor de Recrear Mendoza.