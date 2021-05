La UTE rechazó la decisión de Larreta sobre la presencialidad

La secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Angélica Graciano, rechazó hoy la decisión del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de que el lunes vuelvan las clases presenciales en el nivel inicial, primario y los dos primeros años de la secundaria, y consideró que los funcionarios porteños "retoman su campaña política usando como bandera la presencialidad escolar".

"Ha decidido mostrar mano dura, lo contrario de lo que esperamos de un gobernante, del que esperamos que reconozca el error, y eso nos está costando muchas vidas", añadió Graciano en declaraciones a Radio Nacional.

Señalaron, además, que realizarán asambleas durante la jornada de hoy para definir nuevas medidas de acción, según adelantó la dirigente.

"Nos enfrentamos con personas que no tienen rasgo humano porque escuchan a los encuestadores y no los planteos de la comunidad que dicen que tienen que producir un momento de espera hasta que bajen los contagios", dijo Graciano.



"Nos han descontado gran parte del salario" como consecuencia de las medidas de fuerza "por eso estamos haciendo un bono solidario", indicó la dirigente gremial y explicó: "Las maestras nos contestan que prefieren pagar su salario y no pagar un sepelio".

"Transmitimos nuestra convicción que la prioridad es la educación y no tenemos un espíritu de conflicto. Dije que lo primero que íbamos a abrir eran las escuelas", afirmó el alcalde porteño al ser consultado por su decisión de mantener las clases presenciales pese a la resolución del Gobierno nacional que estipula la enseñanza remota en las zonas de alarma epidemiológica dentro de las cuales está la Ciudad.