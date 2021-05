Patricia Bullrich no retrocede y desafía a Ginés González García

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dará marcha atrás con sus polémicas declaraciones sobre las negociaciones entre el Gobierno nacional y el laboratorio Pfizer, pese a la intimación judicial del exministro de Salud, Ginés González García, y las advertencias del presidente Alberto Fernández.

Bullrich había dicho en declaraciones periodísticas que “Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman" y que "Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba".

Luego de esa entrevista, González García pretende que la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos se retracte “pública, lisa y llanamente de sus afirmaciones injuriosas y calumniosas efectuadas en su contra en el programa La Cornisa del 23 de mayo de 2021”, según quedó detallado en la carta documento que el exfuncionario envió el miércoles a través de su abogado Martín Arias Duval, quien indicó que aún están a la espera de la respuesta

La respuesta de Bullrich no fue por instancia judicial, sino mediática, y a través de su exasesora Florencia Arietto, quien en el programa +Voces, del canal LN+, leyó una declaración textual en nombre de la exministra: "Si tuviera de qué disculparme, lo haría sin ningún problema. El que le debe explicaciones a la gente sobre qué pasó con las vacunas de Pfizer y el intento de imponer una contraparte amiga, es él. Aún ni la recibí a la intimación".

Ya retomando su palabra, Arietto también arremetió contra González García: "Le dejo mi teléfono al abogado para pasarle la dirección de Patricia Bullrich, capaz que se confundió de domicilio. Patricia no se va a retractar, porque no tiene nada para retractarse. En todo caso, inicien las acciones legales, y como toda persona que no tiene nada que ocultar, irá a defenderse a los tribunales".

"No sé si Ginés González García puede decir lo mismo, que prometió 51 millones de vacunas, un contrato y prioridad de 14 millones de vacunas de Pfizer que todavía estamos esperando con 76.000 muertos", manifestó.

Finalmente, Arietto explicó por qué piensa que la presidenta del PRO es víctima de los embates del oficialismo: "Están matando al mensajero. Patricia toma esta posición disruptiva, con la que paga un montón de costos, porque entiende que es la manera en que el Gobierno nacional va a tener que explicarle a la ciudadanía lo que pasó con Pfizer".