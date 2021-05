El momento en que un comerciante explota e insulta a sus concejales: "Dan asco"

Indignado. Así se expresó un comerciante en medio de una sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Arroyito, en Córdoba. "Ustedes como parásitos se pegaron a los contribuyentes y no perdieron un mango. Nosotros ahí estamos. Metiendo el pecho", los increpó y les dijo que dan asco.

"Ustedes no tienen idea de la actividad privada y por eso legislan como legislan", aseveró el comerciante contra todos los concejales presentes sin distinguir colores partidarios. "Encima se tiran la pelota unos con otros de acá para allá. Parece un partido de tenis en el Instagram para ver quién da un discurso más bonito. La gente está asqueada", disparó.

"Dan Asco. Dan vergüenza", señaló con evidente malestar por el impacto que tienen las restricciones en los comercios.

“Dan asco, dan asco porque parecen una plataforma de lanzamiento político, me dan vergüenza. Nosotros no venimos a pedir migajas acá, no queremos un plan, ni una fotito para el Facebook de la muni, yo quiero darle de comer a mis hijos”, remarcó y aclaró que abrirá las puertas de su comercio a pesar de las consecuencias y sanciones.

"Son una vergüenza. Supuestamente nos representan, no nos representan nada, representan solo su bolsillo”, añadió.