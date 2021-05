Cuáles son las criptomonedas más grandes del mundo

Si bien existen miles de criptomonedas que pueden ser operadas fácilmente, solo unas pocas tienen el suficiente tamaño de mercado como para ser realmente importantes en la industria. En muchos casos, incluso su valor supera al de grandes compañías de la actualidad.

XRP

Con una capitalización de mercado que ronda los USD 43.455 millones, XRP es una de las criptomonedas más grandes del mundo. Para darse una idea de su tamaño, es más grande que la importante entidad bancaria Barclays o que la tecnológica HP.

Dogecoin

Aunque surgió como un simple meme, dogecoin cobró una gran relevancia dentro de la industria, lo que le permitió alcanzar los USD 44.490 millones de valor de mercado. Esta magnitud es superior a la capitalización de empresas como Barrick Gold o The Bank of New York.

Cardano

Con más de USD 49.258 millones de valor bursátil, cardano se posiciona como una de las divisas digitales más grandes de la actualidad. A día de hoy, se encuentra por encima de compañías como Spotify, Twitter o Ford, entre muchas otras.

Binance Coin

Superando los USD 50.695 millones, binance coin es una de las criptodivisas más operadas del momento, lo cual generó que alcance un tamaño superior al de BioNTech o Coinbase.

Tether

Entrando al podio se encuentra tether, una criptomoneda estable o stablecoin que actualmente ronda los USD 60.178 millones de capitalización total. Sorprendentemente, su tamaño es mayor al de Honda, Newmont o MetLife.

Ether

Siendo una de las más conocidas del mundo, ether también es de las más grandes. En este momento, gracias al reciente aumento de precio, tiene un valor de mercado que ronda los USD 304.397 millones, varios millones más que The Walt Disney Company, PayPal, Toyota, ExxonMobil, Netflix, Pfizer, etc.

Bitcoin

A día de hoy, bitcoin es la criptomoneda más grande del mundo. Si bien llegó a superar el billón de dólares hace poco tiempo, actualmente tiene una capitalización bursátil aproximada de USD 709.020 millones, lo que le permite estar por encima de las empresas más grandes del mundo como Berkshire Hathaway, Alibaba, Tesla, JP Morgan Chase, Visa, Walmart, Nvidia, entre otras.