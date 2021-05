Pfizer: Bullrich contraataca y dio más detalles de la denuncia contra el Gobierno

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no se quedó callada y contraatacó al Gobierno nacional por la falta de vacunas en el país. En esta ocasión, la referente de la oposición se manifestó a través de Twitter luego de que el laboratorio Pfizer sacara un comunicado en el que explica que "no recibió un pedido de coimas de la Argentina".

Bullrich había acusado al ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, de "intentar conseguir un retorno" con la compra de esa vacuna. Desde el laboratorio estadounidense rechazaron la acusación de Bullrich, pero ella volvió a manifestarse en las redes al respecto.

"Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado", denunció.

Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. uD83DuDC47 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

Y amplió al respecto: "González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción".

No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. uD83DuDC47 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

Asimismo, expresó: "No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Los Argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la justicia".

Y cerró: "El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos".

El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos. pic.twitter.com/SY8qYuGoPX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

Bullrich había expresado en el programa "La Cornisa" que "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar conseguir un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba", denunció Bullrich.

Tras esas declaraciones, habló incluso el propio Ginés, quien manifestó: "Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto".

Asimismo, el laboratorio se expresó a través de un comunicado y detalló: "No ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Además, la compañía aclaró que “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19”.