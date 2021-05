La Justicia uruguaya rechazó el hábeas corpus presentado por "Pepín” Rodríguez

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón solicitó asilo político en Uruguay a través de un hábeas corpus, pero el mismo fue rechazado por la Justicia del país vecino. Interpol decidió no publicar la circular roja con el pedido de captura hasta que los tribunales argentinos manden más documentación y evidencias sobre sus acusaciones.

La decisión fue adoptada por el juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien Rodríguez Simón había presentado un segundo habeas corpus, el primero fue rechazado el 7 de mayo, en el que sostuvo que es víctima de una persecución política y la justicia argentina busca detenerlo de forma arbitraria, según informaron fuentes judiciales.

María Servini, jueza argentina emitió una orden de captura, pero este pedido de detención no ha llegado a Uruguay. Es por eso que el juez aceptó los argumentos del fiscal Pablo Rivas, que señaló que el pedido del ex operador judicial de Macri no tenía razón de ser porque la orden de detención no había llegado aún al Uruguay.

Igualmente, manifiestan que "Pepín" Rodríguez tendrá que ser protegido en sus garantías individuales, según lo establecen las normas internacionales y nacionales.

El día viernes, Rodríguez se presentó ante el tribunal de Montevideo para ratificar su pedido de habeas corpus,