Escándalo y papelón en la Legislatura tras la presentación de Nadal

Lo que debía ser un paso adelante terminó por convertirse en un bochorno político. La presencia de la ministra de Salud, Ana María Nadal, en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Temas Covid debía ser una instancia para aclarar las dudas de los legisladores de la oposición pero se transformó en un show de chicanas y descalificaciones. "Las dudas no nos hacen bien a nadie. No nos preguntaron. No escucharon. No pude terminar de explicar lo que venía a presentar", aseveró la funcionaria al concluir el encuentro.

Desde el Gobierno provincial salieron a acusar al peronismo de montar un show con un tema sensible como es el manejo de la pandemia y criticaron las intenciones del pedido para que Ana María Nadal fuera a la Legislatura.

"La verdad es que todo el equipo está muy dispuesto a dar explicaciones. Esto es de toda la sociedad. Los legisladores tienen errores fundamentales. Esperaba que me escucharan. Sobre todo por la insistencia para que viniera", remarcó Nadal.

Según señaló, no pudo terminar de exponer los datos que llevaba y lamentó la actitud de la oposición. "Es tremendo que se haga esto. Realmente", aseveró Nadal ofuscada. "Esta reunión podría haber sido proactiva de discusión adulta y de aportes la llevamos a un terreno que no le hace bien a nadie", esgrimió y dijo que una de las preguntas que insistentemente le hacían era sobre los datos de contactos estrechos cayendo recurrentemente en un error conceptual.

Poner la pandemia en el barro político no le hace bien a Mendoza, no le hace bien a nadie. — Ana Maria Nadal (@AnaMariaNadal2) May 20, 2021

"Nosotros informamos con las formas que diagnosticamos a las personas: nexo clínico y por resultado de laboratorio. Informamos todo", remarcó y dijo que le hacían preguntas "sin datos ciertos". "Es difícil contestar con evidencia cuando no hay evidencia en las preguntas", subrayó.

Sin embargo, las descalificaciones más fuertes hacia los legisladores de la oposición llegaron por parte del senador Alejandro Diumenjo y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

"El justicialismo quiso hacer un circo mediático. La Ministra quería explicar y ellos la cortaban. Era un diálogo de sordos. Lamentamos que alguien que trabaja con su equipo la hayan hecho venir a perder el tiempo", disparó Diumenjo. De esta manera deslizó que a raíz de este encuentro Nadal no pudo estar junto al gobernador Rodolfo Suarez en la reunión virtual con Alberto Fernández y tuvo que conectarse unos minutos de forma remota.

"Vinieron con las mismas propuestas de siempre sin escuchar datos científicos. Piden suspender las clases aunque se demostró que la tasa de contagio es de 0,01% y que la franja de contagios entre los 0 y los 19 años es la mas baja", agregó por su parte Lombardi y dijo que el peronismo es una "ensalada".

"Vienen con el discurso propio de La Cámpora y del intendente plagiador del sur que parece se ha vuelto camporista y pone todo en duda", fulminó en referencia al intendente de San Rafael, Emir Félix. "No tienen datos certeros. Da vergüenza como se manejan como oposición", finalizó.

"El gobierno reconoce errores humanos pero no le pone nombre y apellido", advirtió el senador del Frente de Todos Lucas Ilardo sobre la lentitud en la carga de datos de fallecidos o lo que ocurrió con los docentes que fueron cargados como vacunados sin estarlo.

"Hace mucho tiempo esperábamos este momento, entendiendo que nunca deberíamos haber llegado a esta situación. Un extremo de la soberbia y el autoritarismo para la gestión de una crisis. El Estado debe responder en su conjunto, no podemos pedirle a la ciudadanía que naturalice las muertes de sus seres queridos porque son evitables. Mendoza ya colapsó", agregó por su parte el diputado del PJ Germán Gómez.