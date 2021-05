Patricia Bullrich defendió la vacunación de Mauricio Macri y atacó al Gobierno

Patricia Bullrich, presidenta del PRO y exministra de Seguridad, volvió a criticar el manejo de la pandemia del Gobierno e hizo una defensa del expresidente, Mauricio Macri, luego de que este publicara en su cuenta de twitter que había sido vacunado en Miami.

“Quizá no debería haber escrito ese tuit, pero finalmente lo importante en una sociedad es que cada uno se vaya vacunando para generar una inmunización”, aseguró Bullrich en una entrevista con CNN Radio.

El domingo pasado, Macri difundió en su red social que se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos y atacó el manejo del gobierno del presidente Alberto Fernández respecto a las negociaciones para acceder a las vacunas contra la covid-19.

“Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, publicó Macri.

Esta fue una semana importante. El foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia deju00f3 disertaciones... Posted by Mauricio Macri on Sunday, May 9, 2021

Por su parte, Bullrich lo defendió ante quienes critican al exmandatario comentando que: “No usó una vacuna de los argentinos, no se coló, ni se las sacó a los mayores de 80 años”.

Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, se había expresado al respecto cuando dijo que : “Mientras los argentinos se arriesgan combatiendo la pandemia, otros aprovechan sus privilegios en Miami”.

La presidenta del PRO le retrucó contestando que: “Si ellos estuviesen pensando en la población y en la salud tendríamos el 30% de la Argentina vacunada; evidentemente no pesaron en salud cuando contrataron a dos monotributistas en para hacer todos los laboratorios de llegada en Ezeiza”.

Además, agregó que “tampoco pensaron en salud cuando anularon el contrato de Pfizer o hicieron el contrato de AstraZeneca que no llegaron nunca. Hoy el país no tendría 70.000 muertos y no estaría tercero en el mundo”.